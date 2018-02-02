Слуцкий: «Муса – очередной супертрансфер ЦСКА»

Интересно, что будет присуствовать право выкупа и об этом просто умалчивают.
К чему это я?
Продали за 15 млн, а купят за сколько? Явно где-то 3-5 млн дадут.
Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Ахмеда Мусы в армейский клуб.
«Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще.
Англия – очень конкурентная лига, а «Лестер» – команда после чемпионства с устоявшимися внутренним распорядком и иерархичностью. Купив Мусу, «Лестер» решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил еще несколько форвардов.
Я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!
Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях. Не каждый может реализовать на сто процентов те небольшие шансы, которые ему предоставляются.
Но хуже от этого Муса не стал. Есть масса соревнований, где он будет сверхконкурентоспособен. Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА и это очередной супертрансфер армейского клуба», – сказал Слуцкий.
Напомним, игрок сборной Нигерии перешел в ЦСКА на правах аренды сроком до конца сезона.