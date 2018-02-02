Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий: «Муса – очередной супертрансфер ЦСКА»

2 февраля 2018, 12:28
11

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Ахмеда Мусы в армейский клуб.

«Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще.

Англия – очень конкурентная лига, а «Лестер» – команда после чемпионства с устоявшимися внутренним распорядком и иерархичностью. Купив Мусу, «Лестер» решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил еще несколько форвардов.

Я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!

Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях. Не каждый может реализовать на сто процентов те небольшие шансы, которые ему предоставляются.

Но хуже от этого Муса не стал. Есть масса соревнований, где он будет сверхконкурентоспособен. Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА и это очередной супертрансфер армейского клуба», – сказал Слуцкий.

Напомним, игрок сборной Нигерии перешел в ЦСКА на правах аренды сроком до конца сезона.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dgad
1517564282
Все верно подмечено, осталось только доказать на деле.)
Ответить
Axe111
1517564866
Поржал
Ответить
PUZIAKA
1517566785
Продать за большие деньги, а потом взять обратно бесплатно - действительно, супертрансфер. Снимаю шляпу.
Ответить
Тазит
1517571648
Если аренду Мусы называть супертрансфером, то как же мы будем называть переход Бензема в Арсенал? Супермегатрансфер? А Санчеса в МЮ? Супермегаколлосалишетрансфер? А если вдруг Неймар в Реал перейдет? Давайте чем нести бред и придумывать новые слова, называть вещи своими именами...
Ответить
zigbert
1517573999
Будет интересно посмотреть его после длительного перерыва.
Ответить
kykyi
1517575933
Если для РФПЛ Муса супертрансфер, то что такая РФПЛ по сравнению с остальными ведущими лигами Европы?
Ответить
Lester84
1517576291
С учетом того, что за последние 2 года номальных нападающих в команде не было - да, это супертрансфер!
Ответить
Полная Канистра
1517592892
у лёни всегда и везде всё супер
Ответить
Snek
1517600850
Интересно, что будет присуствовать право выкупа и об этом просто умалчивают. К чему это я? Продали за 15 млн, а купят за сколько? Явно где-то 3-5 млн дадут.
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
2
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
1
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
5
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
12
Все новости
Все новости
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
12
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
8
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
6
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
22
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
14
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
25
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
5
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+