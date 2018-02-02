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    Слуцкий: «Муса – очередной супертрансфер ЦСКА»

    Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Ахмеда Мусы в армейский клуб.

    «Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще.

    Англия – очень конкурентная лига, а «Лестер» – команда после чемпионства с устоявшимися внутренним распорядком и иерархичностью. Купив Мусу, «Лестер» решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил еще несколько форвардов.

    Я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!

    Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях. Не каждый может реализовать на сто процентов те небольшие шансы, которые ему предоставляются.

    Но хуже от этого Муса не стал. Есть масса соревнований, где он будет сверхконкурентоспособен. Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА и это очередной супертрансфер армейского клуба», – сказал Слуцкий.

    Напомним, игрок сборной Нигерии перешел в ЦСКА на правах аренды сроком до конца сезона.

    Источник: Sport24

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    02.02.2018 12:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4454

      Snek 2 февраля 2018, 22:47

      Интересно, что будет присуствовать право выкупа и об этом просто умалчивают.
      К чему это я?
      Продали за 15 млн, а купят за сколько? Явно где-то 3-5 млн дадут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 февраля 2018, 20:34

      у лёни всегда и везде всё супер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 февраля 2018, 15:58

      С учетом того, что за последние 2 года номальных нападающих в команде не было - да, это супертрансфер!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 февраля 2018, 15:52

      Если для РФПЛ Муса супертрансфер, то что такая РФПЛ по сравнению с остальными ведущими лигами Европы?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 15:19

      Будет интересно посмотреть его после длительного перерыва.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 февраля 2018, 14:40

      Если аренду Мусы называть супертрансфером, то как же мы будем называть переход Бензема в Арсенал? Супермегатрансфер? А Санчеса в МЮ? Супермегаколлосалишетрансфер? А если вдруг Неймар в Реал перейдет?
      Давайте чем нести бред и придумывать новые слова, называть вещи своими именами...

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Тазит 2 февраля 2018, 14:55

      Сравнивать РФПЛ с АПЛ и другими ведущими чемпионатами Западной Европы - не корректно, поэтому для армейцев трансфер Мусы, с учетом условий трансфера - супертрансфер.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 2 февраля 2018, 13:19

      Продать за большие деньги, а потом взять обратно бесплатно - действительно, супертрансфер. Снимаю шляпу.

      4
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 февраля 2018, 12:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поржал

      -4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 февраля 2018, 12:38

      Все верно подмечено, осталось только доказать на деле.)

      3
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