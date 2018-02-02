Слуцкий: «Муса – очередной супертрансфер ЦСКА»

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Ахмеда Мусы в армейский клуб.

«Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще.

Англия – очень конкурентная лига, а «Лестер» – команда после чемпионства с устоявшимися внутренним распорядком и иерархичностью. Купив Мусу, «Лестер» решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил еще несколько форвардов.

Я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!

Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях. Не каждый может реализовать на сто процентов те небольшие шансы, которые ему предоставляются.

Но хуже от этого Муса не стал. Есть масса соревнований, где он будет сверхконкурентоспособен. Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА и это очередной супертрансфер армейского клуба», – сказал Слуцкий.

Напомним, игрок сборной Нигерии перешел в ЦСКА на правах аренды сроком до конца сезона.