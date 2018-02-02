Заммер: «Теперь Дортмунд будет бороться лишь за четвертое место в Бундеслиге»

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер списал со счетов дортмундскую «Боруссию» в чемпионской гонке. Он связал это с уходом из команды нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который перешел в лондонский «Арсенал».

«Ситуация такова, что в «Боруссии» теперь больше нет Обамеянга и Усмане Дембеле. У команды также нет даже Ройса, который постоянно травмирован.

Теперь ее цвета защищают такие игроки, как Пулишич, Исак и Санчо. Если «Боруссия» хочет побеждать, то руководству нужно подумать об игроках с лидерскими качествами.

По этим причинам «Боруссия» больше не является преследователем «Баварии». Максимум они будут бороться за четвертое место в Бундеслиге», – заявил Заммер.

После 20-ти туров дортмундская «Боруссия» делит шестое место в турнирной таблице Бундеслиги с одноклубниками из Менхенгладбаха. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 19 очков.