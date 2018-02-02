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    Заммер: «Теперь Дортмунд будет бороться лишь за четвертое место в Бундеслиге»

    Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер списал со счетов дортмундскую «Боруссию» в чемпионской гонке. Он связал это с уходом из команды нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который перешел в лондонский «Арсенал».

    «Ситуация такова, что в «Боруссии» теперь больше нет Обамеянга и Усмане Дембеле. У команды также нет даже Ройса, который постоянно травмирован.

    Теперь ее цвета защищают такие игроки, как Пулишич, Исак и Санчо. Если «Боруссия» хочет побеждать, то руководству нужно подумать об игроках с лидерскими качествами.

    По этим причинам «Боруссия» больше не является преследователем «Баварии». Максимум они будут бороться за четвертое место в Бундеслиге», – заявил Заммер.

    После 20-ти туров дортмундская «Боруссия» делит шестое место в турнирной таблице Бундеслиги с одноклубниками из Менхенгладбаха. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 19 очков.

    Источник: Bild

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    02.02.2018 08:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 14:27

      Нужно усиливаться,тем более деньги с продаж имеются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 2 февраля 2018, 13:21

      Нужно попросить Дембеле назад у Барсы, Барса даже не заметит его отсутствие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 2 февраля 2018, 11:25

      Распродали команду , жалко . Надеюсь, что в ЛЧ прорвутся и летом кого-то прикупят

      1
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 2 февраля 2018, 10:47

      Думаю, летом будут тратить деньги, вырученные с продаж Дембеле и Обамеянга

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 февраля 2018, 10:11

      Боруссия в кризисе.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 февраля 2018, 08:17

      Оно и Пьером и дембеле боролись на 3,4 места

      -2
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