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    «Краснодар» отправил Ристича в аренду в «Спарту»

    «Краснодар» сообщил о как минимум полугодичном расставании со своим полузащитником Михайло Ристичем. Балканец отправился в аренду в чешскую «Спарту».

    «Михайло Ристич, которому не так давно исполнилось 22 года, перешел в «Краснодар» из белградской «Црвены Звезды» летом 2017 года и с тех пор сыграл в составе «горожан» 8 официальных матчей, не отметившись в них результативными действиями.

    В настоящий момент футболист уже присоединился к своей новой команде», – сообщает пресс-служба южан.

    Пражане по окончании срока аренды будут иметь возможность выкупить игрока.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    01.02.2018 19:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 февраля 2018, 19:31

      хороший игрок с отличной левой, на самом деле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 февраля 2018, 19:13

      Особо не запомнился ничем, надеюсь вернется уже на друшом уровне!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Сильвербой 19 мая 2018, 20:52

      Запомнился забитым но не засчитанным голом в ворота Црвены Звезды.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 19:11

      Возвращайся Миша более мастеровитым и здоровым

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