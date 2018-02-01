«Краснодар» отправил Ристича в аренду в «Спарту»

«Краснодар» сообщил о как минимум полугодичном расставании со своим полузащитником Михайло Ристичем. Балканец отправился в аренду в чешскую «Спарту».

«Михайло Ристич, которому не так давно исполнилось 22 года, перешел в «Краснодар» из белградской «Црвены Звезды» летом 2017 года и с тех пор сыграл в составе «горожан» 8 официальных матчей, не отметившись в них результативными действиями.

В настоящий момент футболист уже присоединился к своей новой команде», – сообщает пресс-служба южан.

Пражане по окончании срока аренды будут иметь возможность выкупить игрока.