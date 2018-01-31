«Барселона» интересуется Алабой

«Барселона» рассматривает возможность приобретения Давида Алаба у «Баварии» в период летнего окна переходов.
По информации AS, спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес запросил у президента клуба Жозепа Бартомеу средства на трансфер.
Австриец в текущем сезоне забил один гол и отдал две результативные передачи в 21 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 38 миллионов евро.
Текущий контракт игрока рассчитан до 2021 года.
Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Алабе со стороны «Реала».
Источник: AS