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«Барселона» интересуется Алабой

31 января 2018, 20:40
5

«Барселона» рассматривает возможность приобретения Давида Алаба у «Баварии» в период летнего окна переходов.

По информации AS, спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес запросил у президента клуба Жозепа Бартомеу средства на трансфер.

Австриец в текущем сезоне забил один гол и отдал две результативные передачи в 21 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 38 миллионов евро.

Текущий контракт игрока рассчитан до 2021 года.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Алабе со стороны «Реала».

Источник: AS
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Барселона Алаба Давид
Комментарии (5)
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dinar7777dinar
1517422548
зачем он барсе?
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grafff
1517434107
Азара нужно!!!!!!
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3ton
1517435003
Убийственные края у Барсы могут стать , если его купят Алаба -Альба
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SmilingDevil
1517444190
Ценник на него слишком огромный. Меньше 100 по нынешним ценам не стоит
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