Мартинес хочет вывести «Атлетик» в лидеры Примеры

Новичок «Атлетика» из Бильбао защитник Иньиго Мартинес заявил, что пришел в великий клуб, который должен быть в лидерах турнирной таблицы Примеры.

«Я перешел в великий клуб. Здесь всегда ставят цель быть в числе лидеров национального чемпионата.

Я согласен с тем, что нужно стремиться к самым высоким целям. «Атлетику» не к лицу плестись в середине турнирной таблицы», – заявил Мартинес.

После 21 тура «Атлетик» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 27 очков. Мартинес на днях перешел в стан басков из «Реала Сосьедад» за 32 миллиона евро.