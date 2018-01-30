Бартон — Гвардиоле: «Хватит жаловаться! Английский футбол отличается от континентального, он контактный»

Английский футболист Джоуи Бартон ответил на критику главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в адрес английских судей.

«Чего он хочет? Бесконтактного футбола, как в Испании или Италии, где игра прерывается стандартными положениями?

Пеп должен понять природу английского футбола. Наш футбол контактный, он отличается от континентального, это в порядке вещей. Ты должен выдержать этот экзамен.

Хватит жаловаться, заканчивай уже! Футбол в Англии прогрессирует, сейчас судьи защищают игроков больше, чем раньше.

Серия А или Лига 1 — ужасные. Постоянные остановки, стандарты, штрафные, фолы. Вот почему наша лига — лучшая в мире. В ней есть движение», — сказал Бартон.