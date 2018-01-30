«Реал» готов предложить «Челси» Варана в обмен на Куртуа

«Реал» готов предложить «Челси» защитника Рафаэля Варана в качестве части сделки по приобретению голкипера Тибо Куртуа.

Президент мадридцев Флорентино Перес намерен подписать летом нового вратаря и уверен, что трансфер бельгийца более вероятно осуществить, чем покупку Давида Де Хеа у «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что к Куртуа также проявляет интерес «ПСЖ».

Контракт голкипера с «Челси» рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 31 матч (15 – на ноль), пропустив 25 голов.