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«Реал» готов предложить «Челси» Варана в обмен на Куртуа

30 января 2018, 17:59
6

«Реал» готов предложить «Челси» защитника Рафаэля Варана в качестве части сделки по приобретению голкипера Тибо Куртуа.

Президент мадридцев Флорентино Перес намерен подписать летом нового вратаря и уверен, что трансфер бельгийца более вероятно осуществить, чем покупку Давида Де Хеа у «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что к Куртуа также проявляет интерес «ПСЖ».

Контракт голкипера с «Челси» рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 31 матч (15 – на ноль), пропустив 25 голов.

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Челси Варан Рафаэль Куртуа Тибо Перес Флорентино
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1517325993
Ну Перес в этом году замутил....
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Docentusa
1517327964
Мутные замуты!
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Hala Madrid
1517328408
Ну да, конечно, основного защитника, не имея на банке никого на замену.
Ответить
InterMilLano1908
1517329889
Судя по сезону он Варана только на Луиса сможет поменять...
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Berikosha
1517340662
размен нереальный)))
Ответить
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