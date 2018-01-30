«Атлетик» может сделать Мартинеса самым дорогим защитником в истории испанского футбола

Руководство «Атлетика» из Бильбао ищет варианты замены ушедшего в «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта. Одним из кандидатов на это является защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес.

Известно, что в контракте Мартинеса с нынешним клубом есть опция, предусматривающая возможность его выкупа, которая установлена на отметке в 32 миллиона евро. Ранее футболист обороны входил в интересы также «Манчестер Сити» и «Барселоны».

В том случае, если переход Мартинеса в «Атлетик» состоится, то 26-летний футболист станет самым дорогим защитником в истории лиги. Сейчас этот титул принадлежит капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу, который был куплен у «Севильи» в 2005 году за 27 миллионов евро.