Сафонов: «В «Динамо» Караваева точно не будет. Подождите день-два, и все решится»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев не перейдет в «Динамо», сообщил агент игрока Алексей Сафонов. При этом, по словам представителя 22-летнего футболиста, у россиянина есть другие варианты продолжения карьеры в РФПЛ.

Вчера стало известно, что Караваев не поехал с пражанами на сбор и получил право вести переговоры с другими клубами.

– Пока не могу сказать, где Вячеслав продолжит карьеру. Есть варианты и в чемпионате России, и в Европе. Но не хочу спекулировать, подождите один-два дня, и все решится.

– Неоднократно сообщалось об интересе со стороны “Динамо”.

– В «Динамо» его точно не будет.

Караваев защищает цвета «Спарты» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне россиянин выходил на поле всего в трех матчах чемпионата Чехии.