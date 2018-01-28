Сборная Германии попросила «Кардифф» не травмировать ее игроков

Пресс-служба сборной Германии после матча 1/16 финала Кубка Англии между «Кардиффом» и «Манчестер Сити» (0:2) выступила с обращением в адрес уэльского клуба.

Немцы попросили «Кардифф» не травмировать игроков их команды, выступающих в составе «горожан».

Стоит отметить, что в первом тайме повреждения получили полузащитники «Сити» Лерой Сане и Илкай Гюндоган.

«Привет, «Кардифф». Просто сообщаем вам, что нас ожидает очень важный турнир летом. Пожалуйста, не обижайте наших игроков. Спасибо», — говорится в сообщении сборной.