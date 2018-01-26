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    Карпин сказал, что Смолов может заиграть в АПЛ, Примере или Бундеслиге

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил перспективы Федора Смолова в европейских лигах. По информации ряда СМИ, главным претендентом на нападающего «Краснодара» является «Вест Хэм».

    – Зависит от того, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать. Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает.

    – Футбол какой страны больше всего подошел бы Смолову – Англии, Испании, Германии?

    – Думаю, Федор не затерялся бы ни в одной из этих стран.

    – Вы долго мучились сомнениями, уезжая из «Спартака» в «Реал Сосьедад»?

    – Ни секунды не колебался. Тогда были другие времена.

    В текущем сезоне 27-летний Смолов забил 10 мячей и отдал две голевые передачи в 15 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2018 22:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 января 2018, 16:20

      за нашими всегда интересно следить в Европе, хоть и уезжают/уезжали единицы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 27 января 2018, 16:08

      Федя может...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 27 января 2018, 00:40

      Фифти-фифти.

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 26 января 2018, 23:33

      Жалко парня становится... Все говорят, думают, считают... А воз и ныне там

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 23:07

      Фёдор не надо сомневаться ни секунды, когда Валера верит.

      0
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