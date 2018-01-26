Карпин сказал, что Смолов может заиграть в АПЛ, Примере или Бундеслиге

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил перспективы Федора Смолова в европейских лигах. По информации ряда СМИ, главным претендентом на нападающего «Краснодара» является «Вест Хэм».

– Зависит от того, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать. Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает.

– Футбол какой страны больше всего подошел бы Смолову – Англии, Испании, Германии?

– Думаю, Федор не затерялся бы ни в одной из этих стран.

– Вы долго мучились сомнениями, уезжая из «Спартака» в «Реал Сосьедад»?

– Ни секунды не колебался. Тогда были другие времена.

В текущем сезоне 27-летний Смолов забил 10 мячей и отдал две голевые передачи в 15 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.