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  • Карпин сказал, что Смолов может заиграть в АПЛ, Примере или Бундеслиге

Карпин сказал, что Смолов может заиграть в АПЛ, Примере или Бундеслиге

26 января 2018, 22:30
5

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил перспективы Федора Смолова в европейских лигах. По информации ряда СМИ, главным претендентом на нападающего «Краснодара» является «Вест Хэм».

– Зависит от того, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать. Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает.

– Футбол какой страны больше всего подошел бы Смолову – Англии, Испании, Германии?

– Думаю, Федор не затерялся бы ни в одной из этих стран.

– Вы долго мучились сомнениями, уезжая из «Спартака» в «Реал Сосьедад»?

– Ни секунды не колебался. Тогда были другие времена.

В текущем сезоне 27-летний Смолов забил 10 мячей и отдал две голевые передачи в 15 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Россия Вест Хэм Смолов Федор Карпин Валерий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1516997240
Фёдор не надо сомневаться ни секунды, когда Валера верит.
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belrus21
1516998787
Жалко парня становится... Все говорят, думают, считают... А воз и ныне там
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polt
1517002854
Фифти-фифти.
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77SAM
1517058529
Федя может...
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Joko21
1517059245
за нашими всегда интересно следить в Европе, хоть и уезжают/уезжали единицы
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