Бартра может перейти из «Боруссии» в «Бетис»

«Бомбардир» писал о желании защитника Марка Бартры покинуть «Боруссию» в связи с малым количеством игрового времени. Сообщалось, что 27-летний испанец может вернуться в Примеру, где прежде выступал за родную «Барселону».

По информации Columna Cero, на Бартру претендует «Бетис». Андалуссцы начали переговоры об аренде футболиста.

Игрок пополнил состав дортмундцев в июле 2016 года, покинув «Барселону». В составе немецкого клуба он выиграл Кубок Германи-2016/17.

В текущем сезоне испанец провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.