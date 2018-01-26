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    Бартра может перейти из «Боруссии» в «Бетис»

    «Бомбардир» писал о желании защитника Марка Бартры покинуть «Боруссию» в связи с малым количеством игрового времени. Сообщалось, что 27-летний испанец может вернуться в Примеру, где прежде выступал за родную «Барселону».

    По информации Columna Cero, на Бартру претендует «Бетис». Андалуссцы начали переговоры об аренде футболиста.

    Игрок пополнил состав дортмундцев в июле 2016 года, покинув «Барселону». В составе немецкого клуба он выиграл Кубок Германи-2016/17.

    В текущем сезоне испанец провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 20:36
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