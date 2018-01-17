Бартра может вернуться из дортмундской «Боруссии» в Примеру

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра находится на грани принятия решения покинуть немецкий клуб в текущее зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

Известно, что футболист недоволен малым игровым временем, предоставляемым ему в Дортмунде. Ему приходится конкурировать с такими футболистами, как Сократис Папастатопулос и Омер Топрак.

Бартра может вернуться в Испанию, где он ранее выступал в составе «Барселоны». В текущем сезоне испанец сыграл в 12 матчах.