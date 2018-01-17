Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бартра может вернуться из дортмундской «Боруссии» в Примеру

    Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра находится на грани принятия решения покинуть немецкий клуб в текущее зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

    Известно, что футболист недоволен малым игровым временем, предоставляемым ему в Дортмунде. Ему приходится конкурировать с такими футболистами, как Сократис Папастатопулос и Омер Топрак.

    Бартра может вернуться в Испанию, где он ранее выступал в составе «Барселоны». В текущем сезоне испанец сыграл в 12 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2018 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      trudovik 17 января 2018, 10:49

      Надо же... футболист хочет получать игровую практику и готов сменить клуб.
      Эй, кто-нибудь, покажите это Погребняку!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11