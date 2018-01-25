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    Фернандеш — об интересе «Интера»: «Это правда, но я сконцентрирован на «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал об интересе «Интера», а также поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    – Курбан Бердыев назвал вас лучшим игроком чемпионата. Приятно такое мнение тренера другого клуба?

    – Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. Но и критику, и похвалы нужно воспринимать спокойно. Я не слишком расстраиваюсь, когда слышу критику, и не прыгаю от радости всякий раз, как меня хвалят. И вообще спасибо команде, которая проделывает отличную работу на протяжении сезона.

    – Тем не менее, по всевозможным голосованиям в России лучшим признали Квинси Промеса.

    – В чемпионате хватает хороших футболистов. А лучшего всегда выбирают из команды, которая выигрывает трофеи. На данный момент сложно говорить, кто лучше, а кто хуже.

    – Промеса каждый день отправляют в Англию. А вот вами заинтересовался «Интер». Правдива ли информация?

    – Да, информация верна. Но я сконцентрирован на «Локомотиве». Для меня сейчас главное набрать форму, и помочь команде как можно успешнее завершить сезон.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказал «Интеру» в трансфере Фернандеша.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.01.2018 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 января 2018, 23:00

      Скромность украшает человека.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit 25 января 2018, 22:50

      Ману молоток!

      2
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