Фернандеш — об интересе «Интера»: «Это правда, но я сконцентрирован на «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал об интересе «Интера», а также поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

– Курбан Бердыев назвал вас лучшим игроком чемпионата. Приятно такое мнение тренера другого клуба?

– Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. Но и критику, и похвалы нужно воспринимать спокойно. Я не слишком расстраиваюсь, когда слышу критику, и не прыгаю от радости всякий раз, как меня хвалят. И вообще спасибо команде, которая проделывает отличную работу на протяжении сезона.

– Тем не менее, по всевозможным голосованиям в России лучшим признали Квинси Промеса.

– В чемпионате хватает хороших футболистов. А лучшего всегда выбирают из команды, которая выигрывает трофеи. На данный момент сложно говорить, кто лучше, а кто хуже.

– Промеса каждый день отправляют в Англию. А вот вами заинтересовался «Интер». Правдива ли информация?

– Да, информация верна. Но я сконцентрирован на «Локомотиве». Для меня сейчас главное набрать форму, и помочь команде как можно успешнее завершить сезон.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказал «Интеру» в трансфере Фернандеша.