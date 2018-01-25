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  • Видаль: «Самый сложный момент в карьере? Непопадание сборной Чили на ЧМ-2018»

Видаль: «Самый сложный момент в карьере? Непопадание сборной Чили на ЧМ-2018»

25 января 2018, 22:23
2

Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль рассказал о самом тяжелом моменте в карьере.

«Самый сложный момент в карьере? Конец 2017 года, когда в команде менялся тренер, когда мы не попали со сборной на ЧМ-2018. Это был тяжелый период, сложный. Мне стоило больших усилий концентрироваться, я устал физически, эмоционально чувствовал себя не так, как хотел. Слава богу, это прошло, сейчас я могу отдохнуть, могу расслабиться и затем вернуться таким, каким мне нравиться быть, и побеждать в каждом матче.

Жаль, что сборная Чили не попала на ЧМ. В последние годы мы хорошо играли, дважды побеждали в Кубке Америки, доходили до финала Кубка конфедераций, играли на хорошем уровне. Но, думаю, мы устали от такого количества игр подряд за короткий срок, думаю, мы выдохлись», — сказал Видаль.

Ранее сообщалось, что Видаль намерен покинуть «Баварию».

Источник: Marca
Чемпионат мира Чили Бавария Видаль Артуро
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1516908397
Да, это почти трагедия.
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Ruryu
1516938973
Жаль,на КК чилийцы,классно выступили
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