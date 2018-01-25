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    Друг Роналду: «Криштиану хочет вернуться в «Спортинг»

    Издание Record опубликовал интервью с Мигелем Пайшо, другом нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    «Хочет ли он вернуться в «Спортинг»? Да, это не шутка. Он часто говорит о такой возможности», – цитирует Пайшо источник.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что мадридский клуб готов отпустить 32-летнего португальца в период летнего окна переходов.

    В текущем сезоне Роналду забил 18 мячей и отдал четыре результативные передачи в 25 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро. Действующий контракт форварда с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Record

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    25.01.2018 12:31
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 апреля 2018, 20:23

      Друг это новый журналюга?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 января 2018, 21:56

      Прорабатывается пенсионный вариант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 25 января 2018, 21:31

      очередной пиар

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 18:38

      ну думаю в скором времени это вряд ли произойдет а вот лет в 36-37 вполне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 января 2018, 14:52

      Не уйдет, ибо за роналду явно захочет реал получить что-то , бабки или игрока например.. А спортинг не потянет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > DeStar 25 января 2018, 15:13

      Согласен просто так Реал его не отдаст,да и рано его еще списывать со счетов.Как никак обладатель золотого мяча.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 25 января 2018, 14:32

      Не удивлюсь, если он в Китай за деньгами поедет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 января 2018, 13:32

      По-моему это бред....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 января 2018, 13:26

      В 40 лет если только. Если будет все еще хорош, это будет очень красиво - поиграть перед завершением карьеры за свой родной клуб.

      1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 25 января 2018, 13:22

      может через пару лет станет игроком Анжи или СКА хабаровск

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 января 2018, 13:13

      пока есть амбиции в спортинг точно не пойдет, обменяют на неймара)

      2
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