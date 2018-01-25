Друг Роналду: «Криштиану хочет вернуться в «Спортинг»

Издание Record опубликовал интервью с Мигелем Пайшо, другом нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

«Хочет ли он вернуться в «Спортинг»? Да, это не шутка. Он часто говорит о такой возможности», – цитирует Пайшо источник.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что мадридский клуб готов отпустить 32-летнего португальца в период летнего окна переходов.

В текущем сезоне Роналду забил 18 мячей и отдал четыре результативные передачи в 25 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро. Действующий контракт форварда с «Реалом» рассчитан до 2021 года.