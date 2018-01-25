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Друг Роналду: «Криштиану хочет вернуться в «Спортинг»

25 января 2018, 12:31
15

Издание Record опубликовал интервью с Мигелем Пайшо, другом нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

«Хочет ли он вернуться в «Спортинг»? Да, это не шутка. Он часто говорит о такой возможности», – цитирует Пайшо источник.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что мадридский клуб готов отпустить 32-летнего португальца в период летнего окна переходов.

В текущем сезоне Роналду забил 18 мячей и отдал четыре результативные передачи в 25 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро. Действующий контракт форварда с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

Источник: Record
Испания. Примера Португалия. Примейра Спортинг Португалия Реал Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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insider_retro
1516873056
Самый то, что надо!! Без понтов, жутких цифр и небылиц!! На пару с Сейду Думбиёй они наштампуют там кучу голов на радость местной публике!!
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Igor Belousov
1516873852
шел бы в спартак заканчивать
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Gerecht165
1516874180
Чтобы "Спортингу" купить Роналду, нужно сначала продать весь состав "Спортинга". А Роналду хорошо будет - останется один: у всех звёзд личные самолёты/виллы/острова, а у него будет личный стартовый состав.
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серега кашин
1516874246
да он так любит деньги, что спортингу на его зарплату денегне хватит, а на минимум он не согласится
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овертайм
1516875180
пока есть амбиции в спортинг точно не пойдет, обменяют на неймара)
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bset
1516875965
В 40 лет если только. Если будет все еще хорош, это будет очень красиво - поиграть перед завершением карьеры за свой родной клуб.
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DeStar
1516881130
Не уйдет, ибо за роналду явно захочет реал получить что-то , бабки или игрока например.. А спортинг не потянет.
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OfaZavr
1516894738
ну думаю в скором времени это вряд ли произойдет а вот лет в 36-37 вполне.
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DOCTOR PENALTY
1516906580
Прорабатывается пенсионный вариант.
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САНЁК17
1522776222
Друг это новый журналюга?
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