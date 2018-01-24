Кураньи: «Мне несколько раз звонили из «Боруссии» и интересовались Смоловым. Там очень высокого мнения о нем»

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что руководство дортмундской «Боруссии» интересовалось у него насчет нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб не собирается покупать 27-летнего россиянина.

– А вы в курсе, что еще один ваш бывший одноклубник, Федор Смолов, в это трансферное окно может оказаться в дортмундской «Боруссии» в случае ухода Пьер-Эмерика Обамеянга?

– Конечно. Мне несколько раз звонили из этого клуба, интересовались, что он за человек. Там очень высокого мнения о нем. Я тоже сказал, что Федор очень хороший человек и партнер по команде, да и футболист с отличными качествами – быстро бежит, бьет с обеих ног, много забивает. Мне кажется, Смолов может усилить игру дортмундцев в Бундеслиге.

– Да, но в конкурентах у него Оливье Жиру из лондонского «Арсенала» и Миши Батшуайи из «Челси»…

– Верно, и сейчас у Дортмунда в приоритете футболист в аренду, и преимуществом по понятным причинам владеет Жиру, а вот летом Смолов вполне способен выиграть конкуренцию у обоих этих нападающих.