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    Кураньи: «Мне несколько раз звонили из «Боруссии» и интересовались Смоловым. Там очень высокого мнения о нем»

    Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что руководство дортмундской «Боруссии» интересовалось у него насчет нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Ранее сообщалось, что немецкий клуб не собирается покупать 27-летнего россиянина.

    – А вы в курсе, что еще один ваш бывший одноклубник, Федор Смолов, в это трансферное окно может оказаться в дортмундской «Боруссии» в случае ухода Пьер-Эмерика Обамеянга?

    – Конечно. Мне несколько раз звонили из этого клуба, интересовались, что он за человек. Там очень высокого мнения о нем. Я тоже сказал, что Федор очень хороший человек и партнер по команде, да и футболист с отличными качествами – быстро бежит, бьет с обеих ног, много забивает. Мне кажется, Смолов может усилить игру дортмундцев в Бундеслиге.

    – Да, но в конкурентах у него Оливье Жиру из лондонского «Арсенала» и Миши Батшуайи из «Челси»…

    – Верно, и сейчас у Дортмунда в приоритете футболист в аренду, и преимуществом по понятным причинам владеет Жиру, а вот летом Смолов вполне способен выиграть конкуренцию у обоих этих нападающих.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2018 21:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 января 2018, 17:00

      кураньи бестолочь кто там тебе звонил? угостим тем что куришь плиз !!

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 января 2018, 06:31

      Лучше один раз увидеть , чем несколько раз слушать. И желательно посмотреть в матчах с сильными , а не с аутсайдерами

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 января 2018, 02:10

      Кевин в агенты дался что ли

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