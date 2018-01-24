Ригони: «Интерес «Эвертона»? Я с головой погружен в работу с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением об интересе к себе со стороны «Эвертона».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов продать 24-летнего аргентинца «ирискам» за 35 миллионов евро.

«С точки зрения практичности я бы хотел освоить английский, который и в России лишним не будет. Даже одной из целей на 2018 год поставил себе: начать усиленно заниматься этим языком. Где бы я ни оказался, он мне, безусловно, поможет.

Что касается «Эвертона», то этот вопрос лучше задавать не мне, а агенту. От себя могу добавить лишь следующее: я с головой погружен в работу с «Зенитом». В наши тренировки и матчи», – сказал Ригони.