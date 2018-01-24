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    Ригони: «Интерес «Эвертона»? Я с головой погружен в работу с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением об интересе к себе со стороны «Эвертона».

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов продать 24-летнего аргентинца «ирискам» за 35 миллионов евро.

    «С точки зрения практичности я бы хотел освоить английский, который и в России лишним не будет. Даже одной из целей на 2018 год поставил себе: начать усиленно заниматься этим языком. Где бы я ни оказался, он мне, безусловно, поможет.

    Что касается «Эвертона», то этот вопрос лучше задавать не мне, а агенту. От себя могу добавить лишь следующее: я с головой погружен в работу с «Зенитом». В наши тренировки и матчи», – сказал Ригони.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.01.2018 14:32
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 24 января 2018, 18:55

      очередная фигня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2018, 18:10

      да знаем мы где головы погружены лучше высуньте и начинайте играть отрабатывать гонорар

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