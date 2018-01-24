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  • Симеоне взял ответственность за вылет «Атлетико» из Кубка Испании на себя

Симеоне взял ответственность за вылет «Атлетико» из Кубка Испании на себя

24 января 2018, 10:29

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает себя виноватым в вылете команды из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

«Севилья» использовала свои шансы и в первом матче, и в ответном. У нас также были возможности забить, но вратарь «Севильи» сыграл сегодня просто здорово. Я несу ответственность за все, что происходит внутри команды.

Впереди у нас есть еще четыре месяца до конца сезона. Нам нужно использовать это время, чтобы исправить ситуацию.

Я спокоен, уверен в своих игроках. Я полностью несу ответственность за вылет из Лиги чемпионов и Кубка Испании», – сказал Симеоне.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» – «Атлетико» завершился со счетом 3:1. Счет первой встречи – 2:1.

Источник: Marca
Испания. Кубок Атлетико Севилья Симеоне Диего
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