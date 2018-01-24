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Материалы

Севилья - Атлетико

23.01.2018, Вторник, 23:30 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Севилья - Атлетико
Первый матч: 2 - 1
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 17 января, среда 21:00 Атлетико 1:2 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
6 тур
23 сентября, суббота 14:00 Атлетико 2:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
19 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:1 Севилья
9 тур
23 октября, воскресенье 17:15 Севилья 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 18:00 Атлетико 0:0 Севилья
2 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Севилья 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Атлетико
6 тур
27 сентября, суббота 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 23:59 Атлетико 1:1 Севилья
1 тур
19 августа, понедельник 01:00 Севилья 1:3 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 0:1 Атлетико
13 тур
25 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, четверг 01:00 Севилья 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, пятница 01:00 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 01:00 Севилья 1:1 Атлетико
7 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Атлетико 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 20:00 Атлетико 2:2 Севилья
6 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2009/2010)
Финал
19 мая, среда 23:30 Севилья 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
16 тур
2 января, суббота 23:55 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
24 тур
21 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:0 Атлетико
5 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Атлетико 0:1 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
22 марта, суббота 23:55 Севилья 1:2 Атлетико
10 тур
31 октября, среда 23:55 Атлетико 4:3 Севилья
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