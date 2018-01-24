Севилья - Атлетико

|1/4 финала
первый матч
|17 января, среда
|21:00
|Атлетико
|1:2
|Севилья
|28 тур
|19 марта, воскресенье
|18:15
|Атлетико
|3:1
|Севилья
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|17:15
|Севилья
|1:0
|Атлетико
|21 тур
|24 января, воскресенье
|18:00
|Атлетико
|0:0
|Севилья
|2 тур
|30 августа, воскресенье
|21:30
|Севилья
|0:3
|Атлетико
|25 тур
|1 марта, воскресенье
|21:00
|Севилья
|0:0
|Атлетико
|6 тур
|27 сентября, суббота
|22:00
|Атлетико
|4:0
|Севилья
|20 тур
|19 января, воскресенье
|23:59
|Атлетико
|1:1
|Севилья
|1 тур
|19 августа, понедельник
|01:00
|Севилья
|1:3
|Атлетико
|32 тур
|21 апреля, воскресенье
|23:00
|Севилья
|0:1
|Атлетико
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико
|4:0
|Севилья
|26 тур
|4 марта, воскресенье
|01:00
|Севилья
|1:1
|Атлетико
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|20:00
|Атлетико
|0:0
|Севилья
|25 тур
|26 февраля, суббота
|20:00
|Атлетико
|2:2
|Севилья
|6 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Севилья
|3:1
|Атлетико
|35 тур
|2 мая, воскресенье
|19:00
|Севилья
|3:1
|Атлетико
|16 тур
|2 января, суббота
|23:55
|Атлетико
|2:1
|Севилья
|24 тур
|21 февраля, суббота
|23:55
|Севилья
|1:0
|Атлетико
|5 тур
|28 сентября, воскресенье
|23:00
|Атлетико
|0:1
|Севилья