Моура хочет покинуть «ПСЖ», на игрока претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм»

Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура, вероятнее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно. Ранее главный тренер парижан Унаи Эмери сказал бразильцу, что больше не рассчитывает на него и игроку нужно искать другую команду.

По информации источника, на 25-летнего футболиста претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Ожидается, что «ПСЖ» будет готов продать форварда примерно за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Моура принял участие в шести матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.