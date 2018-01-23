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    Моура хочет покинуть «ПСЖ», на игрока претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм»

    Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура, вероятнее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно. Ранее главный тренер парижан Унаи Эмери сказал бразильцу, что больше не рассчитывает на него и игроку нужно искать другую команду.

    По информации источника, на 25-летнего футболиста претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

    Ожидается, что «ПСЖ» будет готов продать форварда примерно за 35 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Моура принял участие в шести матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    23.01.2018 18:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      бса 24 января 2018, 13:35

      Буду рад его увидеть в Тоттенхеме

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 января 2018, 09:52

      А такие надежды подавал)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 23 января 2018, 18:43

      санчеса не заменят

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