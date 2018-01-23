Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яковлев: «Анжи» надо серьезно поработать, чтобы в сезоне выглядеть лучше»

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев подвел итоги первого подготовительного сбора своей команды, который завершился товарищеским матче с «Заглембе». Российская команда оказалась сильнее со счетом 3:0.

    – Первый сбор самый тяжелый в плане нагрузок. Именно на этом сборе закладывается база к оставшимся играм в чемпионате. И, соответственно, сегодняшняя игра – это такой позитивный момент на этом сборе, на который нужно опираться и соответственно поднимает настроение, как нам, так и болельщикам в том числе. Если говорить про игру, то надо отметить, что мы забили очень быстрый гол. Это на самом деле нам помогло, а еще хочется отметить, что не было равнодушных на поле, было много движений. Игра понравилась, и мы получили удовольствие от нее.

    – Какая была установка и какие задачи тренерский штаб ставил конкретно на эту игру?

    – Главный тренер настраивал нас на эту игру как на официальную. Поэтому ребята все настроились. В принципе и без этого мы понимаем, что надо серьезно поработать, чтобы в сезоне выглядеть лучше.

    – Этой игрой завершили первый тренировочный сбор. Как вы оцениваете свое состояние и состояние своих партнеров?

    – Работа идет и идет она планомерно. На этом сборе нужно было уделить большое внимание беговой работе, закладке физических кондиций. Состояние, понятно, у игроков уставшее, но впереди нас ждут три дня выходных, а уже после будем работать на втором сборе.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2018 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11