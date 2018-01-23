Яковлев: «Анжи» надо серьезно поработать, чтобы в сезоне выглядеть лучше»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев подвел итоги первого подготовительного сбора своей команды, который завершился товарищеским матче с «Заглембе». Российская команда оказалась сильнее со счетом 3:0.

– Первый сбор самый тяжелый в плане нагрузок. Именно на этом сборе закладывается база к оставшимся играм в чемпионате. И, соответственно, сегодняшняя игра – это такой позитивный момент на этом сборе, на который нужно опираться и соответственно поднимает настроение, как нам, так и болельщикам в том числе. Если говорить про игру, то надо отметить, что мы забили очень быстрый гол. Это на самом деле нам помогло, а еще хочется отметить, что не было равнодушных на поле, было много движений. Игра понравилась, и мы получили удовольствие от нее.

– Какая была установка и какие задачи тренерский штаб ставил конкретно на эту игру?

– Главный тренер настраивал нас на эту игру как на официальную. Поэтому ребята все настроились. В принципе и без этого мы понимаем, что надо серьезно поработать, чтобы в сезоне выглядеть лучше.

– Этой игрой завершили первый тренировочный сбор. Как вы оцениваете свое состояние и состояние своих партнеров?

– Работа идет и идет она планомерно. На этом сборе нужно было уделить большое внимание беговой работе, закладке физических кондиций. Состояние, понятно, у игроков уставшее, но впереди нас ждут три дня выходных, а уже после будем работать на втором сборе.