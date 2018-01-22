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    Гацкан: «Карпин – хороший тренер. Плохие не добиваются результатов»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Валерия Карпина.

    «У каждого тренера свое видение футбола, как игроки должны вести себя на поле и за полем. Раньше мы в «Ростове» не кушали вместе, не вставали вместе. Он сказал, что так правильно, так надо делать. Есть определенные требования на тренировках. Нам нужно их выполнять, чтобы потом было легче добиваться результата в игре.

    Карпин – хороший человек, тренер. Плохие тренеры не добиваются результатов, как это было со «Спартаком» – второе место и участие в Лиге чемпионов. У нас хорошие отношения. Он тренер, я игрок. Попросил помочь ребятам, тянуть за собой, показывать, как работать, как выполнять тяжелую работу на сборе. Делаю все возможное.

    Также просил поддерживать друг друга в тяжелой ситуации. А так, ничего сверхъестественного. Рабочие разговоры. Что правильно или неправильно – решать тренеру, а мы выполняем его требования», – сказал Гацкан.

    Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с Специалист дважды завоевывал с красно-белыми серебряные медали РФПЛ – в 2009 и 2012 годах.

    Источник: ФК «Ростов»

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    22.01.2018 16:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 января 2018, 01:56

      Рано петь начали хвалебные песни..
      Рано..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 января 2018, 21:49

      Саша, не рассказывай нам какой "эстонец" тренер!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 января 2018, 19:14

      Гацкан - хороший игрок, Моуриньо не даст соврать. Но будь готов, чуть что не так, Валера на скамью посадит. С первых и спрос больше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 22 января 2018, 18:32

      дайти волери паработать

      0
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