Гацкан: «Карпин – хороший тренер. Плохие не добиваются результатов»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Валерия Карпина.

«У каждого тренера свое видение футбола, как игроки должны вести себя на поле и за полем. Раньше мы в «Ростове» не кушали вместе, не вставали вместе. Он сказал, что так правильно, так надо делать. Есть определенные требования на тренировках. Нам нужно их выполнять, чтобы потом было легче добиваться результата в игре.

Карпин – хороший человек, тренер. Плохие тренеры не добиваются результатов, как это было со «Спартаком» – второе место и участие в Лиге чемпионов. У нас хорошие отношения. Он тренер, я игрок. Попросил помочь ребятам, тянуть за собой, показывать, как работать, как выполнять тяжелую работу на сборе. Делаю все возможное.

Также просил поддерживать друг друга в тяжелой ситуации. А так, ничего сверхъестественного. Рабочие разговоры. Что правильно или неправильно – решать тренеру, а мы выполняем его требования», – сказал Гацкан.

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с Специалист дважды завоевывал с красно-белыми серебряные медали РФПЛ – в 2009 и 2012 годах.