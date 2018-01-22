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  • Адриано и Промес выйдут в стартовом составе на матч с «Астаной»

Адриано и Промес выйдут в стартовом составе на матч с «Астаной»

22 января 2018, 10:59
9

Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Астаной». Игра состоится в рамках подготовительного сбора, проходящего в ОАЭ.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера решил сыграть в атаке с Луисом Адриано и Квинси Промесом с первых минут.

Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Мельгарехо, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Петкович, Рассказов, Пашалич, С. Еременко, З. Бакаев, Педро Роша, Зобнин, Самедов, Зе Луиш.

Напомним, что встреча пройдет сегодня в Дубае на стадионе «Джебел Али». Начало игры – в 12:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Промес Квинси
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1516610526
Правильно,лидеры тоже должны размять косточки. Удачи.
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insider_retro
1516610755
Выпустили бы Рошу в старте, наассистировали бы ему на 4-6 мячей за игру!!!... Глядишь, у парня где-нибудь крылья вырастут, уверенность появится, а может и глаза загорятся оптимизмом!!...)) Дороговат для запасного...))
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piligrim1986
1516614519
чет там печалька - 0-2 уже
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KARAT777
1516615402
Астана рвет
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lyod004
1516615715
Прогнозы на фyтбол| Матч 24.01.2018 -- stavki-info.ru
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kella
1516617490
...встреча пройдет сегодня в Дубае... Я ожидал игра будет
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multiscan
1516618474
Ну, вышли и что дальше? А дальше - второй облом-с за несколько дней и кормление нас очередной порцией лапши с ушей: "Ничего страшного! Это же обычный "товарняк!"
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