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    Адриано и Промес выйдут в стартовом составе на матч с «Астаной»

    Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Астаной». Игра состоится в рамках подготовительного сбора, проходящего в ОАЭ.

    Главный тренер красно-белых Массимо Каррера решил сыграть в атаке с Луисом Адриано и Квинси Промесом с первых минут.

    Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Мельгарехо, Луис Адриано.

    Запасные: Максименко, Петкович, Рассказов, Пашалич, С. Еременко, З. Бакаев, Педро Роша, Зобнин, Самедов, Зе Луиш.

    Напомним, что встреча пройдет сегодня в Дубае на стадионе «Джебел Али». Начало игры – в 12:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.01.2018 10:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 января 2018, 13:54

      Ну, вышли и что дальше? А дальше - второй облом-с за несколько дней и кормление нас очередной порцией лапши с ушей: "Ничего страшного! Это же обычный "товарняк!"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 22 января 2018, 13:38

      ...встреча пройдет сегодня в Дубае... Я ожидал игра будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      lyod004 22 января 2018, 13:08

      Прогнозы на фyтбол| Матч 24.01.2018 -- stavki-info.ru

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 января 2018, 13:03

      Астана рвет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 января 2018, 12:48

      чет там печалька - 0-2 уже

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 января 2018, 11:45

      Выпустили бы Рошу в старте, наассистировали бы ему на 4-6 мячей за игру!!!...
      Глядишь, у парня где-нибудь крылья вырастут, уверенность появится, а может и глаза загорятся оптимизмом!!...)) Дороговат для запасного...))

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 11:42

      Правильно,лидеры тоже должны размять косточки.
      Удачи.

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