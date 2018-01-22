Адриано и Промес выйдут в стартовом составе на матч с «Астаной»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Астаной». Игра состоится в рамках подготовительного сбора, проходящего в ОАЭ.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера решил сыграть в атаке с Луисом Адриано и Квинси Промесом с первых минут.

Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Мельгарехо, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Петкович, Рассказов, Пашалич, С. Еременко, З. Бакаев, Педро Роша, Зобнин, Самедов, Зе Луиш.

Напомним, что встреча пройдет сегодня в Дубае на стадионе «Джебел Али». Начало игры – в 12:00 по московскому времени.