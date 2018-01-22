Суарес: «Барселоне» нужно было удачно начать второй круг»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил важность победы в стартовом матче второго круга чемпионата Испании, которая была одержана в выездном матче с «Бетисом». Сам уругваец смог дважды поразить ворота соперника, а также сделать две результативные передачи.

«Мы одержали победу в очень важном матче, так как нам нужно было удачно начать второй круг. Мы все еще первые и имеем большое преимущество над соперниками. Это очень важно для духа команды», – заявил Суарес после матча.

Матч 20-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Барселона» завершился со счетом 0:5.