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    Суарес: «Барселоне» нужно было удачно начать второй круг»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил важность победы в стартовом матче второго круга чемпионата Испании, которая была одержана в выездном матче с «Бетисом». Сам уругваец смог дважды поразить ворота соперника, а также сделать две результативные передачи.

    «Мы одержали победу в очень важном матче, так как нам нужно было удачно начать второй круг. Мы все еще первые и имеем большое преимущество над соперниками. Это очень важно для духа команды», – заявил Суарес после матча.

    Матч 20-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Барселона» завершился со счетом 0:5.

    Источник: ФК «Барселона»

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    22.01.2018 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 января 2018, 08:46

      Одна из лучший игра в этом сезоне, Особенно для Пистолеро!!

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