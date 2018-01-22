Агент: «Набиуллина хотят купить «Зенит» и «Спартак»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин интересен «Зениту» и «Спартаку». Об этом сообщил агент футболиста Анзор Гаргаев.

«Зенит» и «Спартак» интересовались и сейчас, и летом. Зарубежные клубы проявляют интерес – полтора года назад интересовался немецкий «Хоффенхайм».

На данный момент Эльмир – игрок «Рубина», у него нет обязательного желания куда-то уйти. Если какой-то клуб будет делать предложение «Рубину», то в первую очередь его рассмотрит клуб, который является для футболиста родным», – сказал агент.

В нынешнем сезоне РФПЛ Набиуллин провел 14 матчей, в которых забил один гол.