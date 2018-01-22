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Агент: «Набиуллина хотят купить «Зенит» и «Спартак»

22 января 2018, 01:24
8

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин интересен «Зениту» и «Спартаку». Об этом сообщил агент футболиста Анзор Гаргаев.

«Зенит» и «Спартак» интересовались и сейчас, и летом. Зарубежные клубы проявляют интерес – полтора года назад интересовался немецкий «Хоффенхайм».

На данный момент Эльмир – игрок «Рубина», у него нет обязательного желания куда-то уйти. Если какой-то клуб будет делать предложение «Рубину», то в первую очередь его рассмотрит клуб, который является для футболиста родным», – сказал агент.

В нынешнем сезоне РФПЛ Набиуллин провел 14 матчей, в которых забил один гол.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Зенит Набиуллин Эльмир
Комментарии (8)
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Тraumtanzеr
1516574269
Если на лавку не хочет, перейдет в Спартак.
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Павелий
1516575746
По-моему, Зенит просто всегда пытается помешать другим трансферам. За такое стоит кого-то отправлять рубить лес у Верхоянска.
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acor94
1516581241
В Зенит только если уйдет Кришито.
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a-rakhmatov
1516582343
Зачем это нужно Рубину?!.....турнирное положение команды довольно печальное и продавать хороших игроков глупое решение руководства...
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sprint5
1516595596
смысла уходить нет
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Полная Канистра
1516602869
парень включи мозги куда тебе? многие уже выбрали правильный и верный шаг не идти в болото по пояс засосёт. Кроме заболотного ради бабла окунулся туда
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OfaZavr
1516606939
лучше наверно в Рубине остаться, хотя если вздумает перейти то надеюсь выберет Спартак а не лавку денежном болоте.
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lotsman
1516608451
Если у него нет желания, то и не нужен он Зениту.
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