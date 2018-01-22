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    Агент: «Набиуллина хотят купить «Зенит» и «Спартак»

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин интересен «Зениту» и «Спартаку». Об этом сообщил агент футболиста Анзор Гаргаев.

    «Зенит» и «Спартак» интересовались и сейчас, и летом. Зарубежные клубы проявляют интерес – полтора года назад интересовался немецкий «Хоффенхайм».

    На данный момент Эльмир – игрок «Рубина», у него нет обязательного желания куда-то уйти. Если какой-то клуб будет делать предложение «Рубину», то в первую очередь его рассмотрит клуб, который является для футболиста родным», – сказал агент.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Набиуллин провел 14 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2018 01:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 22 января 2018, 11:07

      Если у него нет желания, то и не нужен он Зениту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 10:42

      лучше наверно в Рубине остаться, хотя если вздумает перейти то надеюсь выберет Спартак а не лавку денежном болоте.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2018, 09:34

      парень включи мозги куда тебе? многие уже выбрали правильный и верный шаг не идти в болото по пояс засосёт. Кроме заболотного ради бабла окунулся туда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 января 2018, 07:33

      смысла уходить нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 января 2018, 03:52

      Зачем это нужно Рубину?!.....турнирное положение команды довольно печальное и продавать хороших игроков глупое решение руководства...

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 22 января 2018, 03:34

      В Зенит только если уйдет Кришито.

      1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 22 января 2018, 02:02

      По-моему, Зенит просто всегда пытается помешать другим трансферам. За такое стоит кого-то отправлять рубить лес у Верхоянска.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 января 2018, 01:37

      Если на лавку не хочет, перейдет в Спартак.

      5
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