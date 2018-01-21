Примера. «Реал» забил семь голов в ворота «Депортиво»

«Реал» в матче 20-го тура чемпионата Испании разгромил «Депортиво». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась в пользу мадридской команды со счетом 7:1.

По два гола в составе сливочных забили Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Начо.

Благодаря этой победе «Реал» набрал 35 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Примеры.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Реал – Депортиво – 7:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Адриан, 23; 1:1 – Начо, 32; 2:1 – Бэйл, 42; 3:1 – Бэйл, 58; 4:1 – Модрич, 68; 5:1 – Роналду, 78; 6:1 – Роналду, 84; 7:1 – Начо, 88.

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