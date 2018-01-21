Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Реал» забил семь голов в ворота «Депортиво»

    «Реал» в матче 20-го тура чемпионата Испании разгромил «Депортиво». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась в пользу мадридской команды со счетом 7:1.

    По два гола в составе сливочных забили Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Начо.

    Благодаря этой победе «Реал» набрал 35 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Примеры.

    Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    Реал – Депортиво – 7:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Адриан, 23; 1:1 – Начо, 32; 2:1 – Бэйл, 42; 3:1 – Бэйл, 58; 4:1 – Модрич, 68; 5:1 – Роналду, 78; 6:1 – Роналду, 84; 7:1 – Начо, 88.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2018 20:04
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 января 2018, 22:35

      - приходят на память строки И.Талькова...: "...облегчённо вздыхают враги, а друзья говорят: " устал"...ошибаются те и другие - это привал"...сегодня это про мадридский Реал!...Всем здоровья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 21 января 2018, 21:50

      лучше конечно 8 раз по раз чем ни разу восемь раз))) но так тоже нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 января 2018, 20:47

      Надеюсь этом матчем прервётся история с плохой игрой как Реала так и Бэйла с Роналду.Гарет последнее время отлично стал играть.
      Удачи,Реалу,а Барселоне дойти достойно и выиграть Ла Лигу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 21 января 2018, 20:54

      бейл хрусталик !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 21 января 2018, 21:12

      Да еще какой.Хотя вот так на него посмотреть,с таким телосложением сразу и не скажешь об этом)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Oblommoff 21 января 2018, 20:39

      Шо, опять?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 января 2018, 20:35

      надо же !! бывает и такое !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 21 января 2018, 20:26

      Вот тебе и кризис в команде!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 21 января 2018, 20:20

      Ну наконец, надеюсь на этом не остановятся, давно этого ждал, а то Ла лига скучной стала в последнее время одна Барса играла, теперь хоть интересно будет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Ф.К БАРСЕЛОНА 21 января 2018, 21:09

      Хоть тёплое слова со стороны соперников

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Ф.К БАРСЕЛОНА 21 января 2018, 22:01

      да ладно, пол сезона всего прошло.. говоришь будто года 3) ну проиграл реал уже чемп... Так то да, скучный чемпи идет, самое интересное что в нем происходит это - беда реала)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > САНЁК17 21 января 2018, 22:07

      Реал как и Барса представляет лицо Ла лиги, так что тут уже речь обо всей Испании идет, нельзя чтоб АПЛ был лучше Ла Лиги, и еще Реалу играть с ПСЖ скоро и я всей душой желаю вылета ПСЖ из ЛЧ а если Реал наберет былую форму то ПСЖ вылетит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 21 января 2018, 20:16

      Жив еще наш Мадрид!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 20:13

      Допинг для Барсы. Тяжеловато будет Бетису.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 января 2018, 20:08

      Мда разгром так разгром.С победой сливочные.)))))))))))))

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11