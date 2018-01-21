Павлюченко: «Травма Джикии и для сборной, и для «Спартака» — это катастрофа»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об ожиданиях от весенний части сезона РФПЛ. Также он поделился мнением об игре защитника «Спартака» Георгия Джикии.

– Вы поиграли и за «Спартак», и за «Локо», который сейчас лидирует в чемпионате. За кого болеете в сезоне?

– Однозначно за «Спартак». О-дно-зна-чно. «Спартак» – моя команда навсегда. И этот клуб всегда для меня номер один.

– Смогут спартаковцы отыграть восемь очков?

– «Спартак» догонит «Локо», я уверен в этом. Железнодорожники осенью-зимой были на ходу, но непонятно, как на них скажется длительный перерыв. «Спартак» тоже невыразительно начал чемпионат, но в последних играх набрал ход. Весной будет важно, кто и как будет готов физически. Но уже сейчас понятно, что за чемпионство будут бороться «Спартак», «Локо», «Зенит» и ЦСКА. Правда, я все равно за красно-белых, и хочу, чтобы они догнали и обогнали «Локомотив». Весна будет у нас интересной, можно не сомневаться.

– Джикия – потеря для «Спартака» и сборной?

– Думаю и для «Спартака», и для сборной – это катастрофа. Он мне очень нравится, как футболист. Джикия – боец, такая неуступчивая собака, если говорить по-футбольному. Какой диагноз ему в итоге поставили?

– Разрыв крестообразных связок колена.

– Ну, значит, мимо чемпионата мира. Жаль, конечно.

Напомним, что Джикия получил травму в четверг во время товарищеского матча «Спартак» – «Шанхай СИПГ» (0:1). Сегодня игрок отправился в Рим, где он пройдет медобследование.