Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко: «Травма Джикии и для сборной, и для «Спартака» — это катастрофа»

Павлюченко: «Травма Джикии и для сборной, и для «Спартака» — это катастрофа»

21 января 2018, 17:03
1

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об ожиданиях от весенний части сезона РФПЛ. Также он поделился мнением об игре защитника «Спартака» Георгия Джикии.

– Вы поиграли и за «Спартак», и за «Локо», который сейчас лидирует в чемпионате. За кого болеете в сезоне?

– Однозначно за «Спартак». О-дно-зна-чно. «Спартак» – моя команда навсегда. И этот клуб всегда для меня номер один.

– Смогут спартаковцы отыграть восемь очков?

– «Спартак» догонит «Локо», я уверен в этом. Железнодорожники осенью-зимой были на ходу, но непонятно, как на них скажется длительный перерыв. «Спартак» тоже невыразительно начал чемпионат, но в последних играх набрал ход. Весной будет важно, кто и как будет готов физически. Но уже сейчас понятно, что за чемпионство будут бороться «Спартак», «Локо», «Зенит» и ЦСКА. Правда, я все равно за красно-белых, и хочу, чтобы они догнали и обогнали «Локомотив». Весна будет у нас интересной, можно не сомневаться.

– Джикия – потеря для «Спартака» и сборной?

– Думаю и для «Спартака», и для сборной – это катастрофа. Он мне очень нравится, как футболист. Джикия – боец, такая неуступчивая собака, если говорить по-футбольному. Какой диагноз ему в итоге поставили?

– Разрыв крестообразных связок колена.

– Ну, значит, мимо чемпионата мира. Жаль, конечно.

Напомним, что Джикия получил травму в четверг во время товарищеского матча «Спартак» – «Шанхай СИПГ» (0:1). Сегодня игрок отправился в Рим, где он пройдет медобследование.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Павлюченко Роман Джикия Георгий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сибирь за Спартак
1516548929
Катастрофа - авария с человеческими жертвами, а у Джикии травма.
Ответить
Главные новости
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
1
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
11
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
3
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
14
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
17
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
3
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
14
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
17
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
3
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+