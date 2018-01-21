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  • «Реал» постарается сократить отставание от «Барселоны» в матче с «Депортиво»

«Реал» постарается сократить отставание от «Барселоны» в матче с «Депортиво»

21 января 2018, 17:15
9

Сегодня состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет с «Депортиво».

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 по московскому времени.

Команда Зинедина Зидана на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 19 очков.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Реал» – «Депортиво». Не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Депортиво
Комментарии (9)
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BarStep
1516515807
Старание дело конечно хорошее.., но про Барсу в этом сезоне надо забыть - земляков из Атлетико догнать бы...
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Tostao
1516518772
Заголовок, конечно веселит.))
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Football06
1516519314
В начале неделе показывали что на Матч тв будет этот матч, щас поменяли рекламу Добавили полудохлый Милан с Кальяри
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hnerhj4j3
1516523672
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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Басмачи
1516525500
Это вам не чемпионат Ямайки что бы догнать
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1516546417
Причем тут Барса,думайте об Атлетико,Валенсии.Барса уже чемпион.
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zigbert
1516548150
Для этого нужно что бы и Барселона проигрывала,а это не реально.
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portero
1516555487
Бетис типо выиграл у Барсы
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Патронташ
1516572411
Расстарались, но не получилось сократить отставание...
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