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    «Реал» постарается сократить отставание от «Барселоны» в матче с «Депортиво»

    Сегодня состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет с «Депортиво».

    Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 по московскому времени.

    Команда Зинедина Зидана на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 19 очков.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Реал» – «Депортиво». Не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2018 17:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 января 2018, 01:06

      Расстарались, но не получилось сократить отставание...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 21 января 2018, 20:24

      Бетис типо выиграл у Барсы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 января 2018, 18:22

      Для этого нужно что бы и Барселона проигрывала,а это не реально.

      4
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 21 января 2018, 17:53

      Причем тут Барса,думайте об Атлетико,Валенсии.Барса уже чемпион.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 21 января 2018, 12:05

      Это вам не чемпионат Ямайки что бы догнать

      3
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      Рейтинг: +9

      hnerhj4j3 21 января 2018, 11:34

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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      Рейтинг: +906

      Football06 21 января 2018, 10:21

      В начале неделе показывали что на Матч тв будет этот матч, щас поменяли рекламу
      Добавили полудохлый Милан с Кальяри

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 января 2018, 10:12

      Заголовок, конечно веселит.))

      3
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 21 января 2018, 09:23

      Старание дело конечно хорошее.., но про Барсу в этом сезоне надо забыть - земляков из Атлетико догнать бы...

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