«Реал» постарается сократить отставание от «Барселоны» в матче с «Депортиво»

Сегодня состоится матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет с «Депортиво».

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 по московскому времени.

Команда Зинедина Зидана на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 19 очков.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Реал» – «Депортиво». Не пропустите!

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