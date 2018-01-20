Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Вильярреал» победил «Леванте»; Черышев забил гол ценой травмы

    В матче 20 тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал на своем поле соседей – «Леванте». Победа досталась «желтой субмарине», один из голов за которую провел российский полузащитник Денис Черышев. В результате эпизода хавбек получил травму и был заменен.

    «Вильярреал» в Примере не проигрывает больше месяца, а в таблице идет в зоне Лиги чемпионов.

    Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    Вильярреал – Леванте – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тригерос, 26 (с пенальти); 2:0 – Черышев, 50; 2:1 – Рохер, 90+4 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2018 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 12:01

      да что же это такое... жаль парня. Здоровья Денис!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 января 2018, 11:14

      Надо бы ему в церковь сходить, свечку за здравие поставить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 января 2018, 10:40

      не везёт игроку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 21 января 2018, 03:43

      Опять на пол года ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 января 2018, 00:47

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 21 января 2018, 00:30

      Да, воистину - "хрустальный" мальчик. Не везет так не везет. Здоровья ему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 января 2018, 00:24

      Здоровья , но Денису надо что то менять !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 21 января 2018, 00:20

      травмы разные бывают
      почему не пишут что травмировал?

      здоровья всем!
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 21 января 2018, 00:14

      Опять несколько месяцев лечения, затем 2-3 игры и снова по кругу. Похоже пора заканчивать парню или потом на костылях всю жизнь проходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 января 2018, 00:09

      Постоянно травмируется

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11