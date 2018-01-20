Примера. «Вильярреал» победил «Леванте»; Черышев забил гол ценой травмы

В матче 20 тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал на своем поле соседей – «Леванте». Победа досталась «желтой субмарине», один из голов за которую провел российский полузащитник Денис Черышев. В результате эпизода хавбек получил травму и был заменен.

«Вильярреал» в Примере не проигрывает больше месяца, а в таблице идет в зоне Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Вильярреал – Леванте – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тригерос, 26 (с пенальти); 2:0 – Черышев, 50; 2:1 – Рохер, 90+4 (с пенальти).

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры