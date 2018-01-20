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  • Примера. «Вильярреал» победил «Леванте»; Черышев забил гол ценой травмы

Примера. «Вильярреал» победил «Леванте»; Черышев забил гол ценой травмы

20 января 2018, 22:19
20

В матче 20 тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал на своем поле соседей – «Леванте». Победа досталась «желтой субмарине», один из голов за которую провел российский полузащитник Денис Черышев. В результате эпизода хавбек получил травму и был заменен.

«Вильярреал» в Примере не проигрывает больше месяца, а в таблице идет в зоне Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Вильярреал – Леванте – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тригерос, 26 (с пенальти); 2:0 – Черышев, 50; 2:1 – Рохер, 90+4 (с пенальти).

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Леванте Вильярреал Черышев Денис
Комментарии (20)
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selkoka
1516476400
Молодец! Игрок, конечно, неплохой. Но какой же он "хрустальный"!!!!
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Pro100Kid
1516481114
Ну елки-палки...Такой талантливый и техничный игрок, но так не везет с травмами....Однозначно, здоровья Денису!
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makson_klim
1516482382
«Везет» ему как,как утопленнику....Денис,выздоравливай и готовься к ЧМ!
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XaXatyn
1516483447
Здоровья , но Денису надо что то менять !
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TUMS
1516483800
Да, воистину - "хрустальный" мальчик. Не везет так не везет. Здоровья ему.
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Александр ЗА
1516484859
Да
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Berdchanin
1516495413
Опять на пол года ?
Ответить
Avatar 2
1516520405
не везёт игроку
Ответить
Tostao
1516522493
Надо бы ему в церковь сходить, свечку за здравие поставить.
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OfaZavr
1516525285
да что же это такое... жаль парня. Здоровья Денис!
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