АПЛ. «Арсенал» разгромно победил в дерби, «МЮ» справился с «Бернли» и другие результаты

За 16 мин. 4 мяча. Скорострельность удивительная.
Завершились очередные матчи 24 тура АПЛ. Лондонский «Арсенал» в дерби сумел добиться разгромной победы. Все четыре гола «пушкарей» забили разные футболисты. За гостей отличился Лука Миливойевич.
В другой встрече «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Бернли». Три очка «красным дьяволам» принес Антони Марсьяль.
Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур
Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1 (4:0)
Голы: 1:0 – Монреаль, 6; 2:0 – Ивоби, 10; 3:0 – Косиельни, 13; 4:0 – Лаказетт, 22; 4:1 – Миливойевич, 78.
Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Марсьяль, 54.
Вест Хэм – Борнмут – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Фрейзер, 71; 1:1 – Чичарито, 73.
Голы: 1:0 – Варди, 39 (с пенальти); 2:0 – Марез, 90+1.
Сток Сити – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Аллен, 53; 2:0 – Диуф, 69.
Эвертон – Вест Бромвич – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Родригес, 7; 1:1 – Ниасс, 70.