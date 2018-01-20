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    АПЛ. «Арсенал» разгромно победил в дерби, «МЮ» справился с «Бернли» и другие результаты

    Завершились очередные матчи 24 тура АПЛ. Лондонский «Арсенал» в дерби сумел добиться разгромной победы. Все четыре гола «пушкарей» забили разные футболисты. За гостей отличился Лука Миливойевич.

    В другой встрече «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Бернли». Три очка «красным дьяволам» принес Антони Марсьяль.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Монреаль, 6; 2:0 – Ивоби, 10; 3:0 – Косиельни, 13; 4:0 – Лаказетт, 22; 4:1 – Миливойевич, 78.

    Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Марсьяль, 54.

    Вест Хэм – Борнмут – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фрейзер, 71; 1:1 – Чичарито, 73.

    Лестер – Уотфорд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Варди, 39 (с пенальти); 2:0 – Марез, 90+1.

    Сток Сити – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Аллен, 53; 2:0 – Диуф, 69.

    Эвертон – Вест Бромвич – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Родригес, 7; 1:1 – Ниасс, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2018 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 января 2018, 21:56

      За 16 мин. 4 мяча. Скорострельность удивительная.

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