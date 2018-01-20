Марков: «Мечтал выступать за «Зенит» с самого детства. Но сейчас я хочу жить реальным положением вещей»

Нападающий «Динамо» Евгений Марков рассказал, что будучи игроком молодежки «Зенита» он мечтал выступать за основу петербургского клуба. При этом 23-летний футболист отметил, что в данный момент он уже не рвется в родную команду и живет реальностью, поэтому и выбрал переход из «Тосно» в «Динамо».

«Четыре года я был в молодежной команде и в «Зените-2», вызывался на тренировки основы. Конечно, мечтал выступать за «Зенит» с самого детства. Но сейчас я уже не рвусь в родную команду. Я хочу жить реальным положением вещей. В «Зените» сейчас отличные форварды из сборных России и Аргентины. Плюс мой недавний партнер по «Тосно» Заболотный. Я, видимо, не особо нужен.

Но главное, я дал обещание Хохлову. Хочу играть, а не сидеть на лавке. «Динамо» – идеальный вариант. Переезд в Москву – большой шаг в моей карьере. Надеюсь, помочь команде достойно выступать в Премьер-лиге», – сказал Марков.