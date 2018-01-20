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    Марков: «Мечтал выступать за «Зенит» с самого детства. Но сейчас я хочу жить реальным положением вещей»

    Нападающий «Динамо» Евгений Марков рассказал, что будучи игроком молодежки «Зенита» он мечтал выступать за основу петербургского клуба. При этом 23-летний футболист отметил, что в данный момент он уже не рвется в родную команду и живет реальностью, поэтому и выбрал переход из «Тосно» в «Динамо».

    «Четыре года я был в молодежной команде и в «Зените-2», вызывался на тренировки основы. Конечно, мечтал выступать за «Зенит» с самого детства. Но сейчас я уже не рвусь в родную команду. Я хочу жить реальным положением вещей. В «Зените» сейчас отличные форварды из сборных России и Аргентины. Плюс мой недавний партнер по «Тосно» Заболотный. Я, видимо, не особо нужен.

    Но главное, я дал обещание Хохлову. Хочу играть, а не сидеть на лавке. «Динамо» – идеальный вариант. Переезд в Москву – большой шаг в моей карьере. Надеюсь, помочь команде достойно выступать в Премьер-лиге», – сказал Марков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2018 16:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 февраля 2018, 23:58

      Дернамо - побирушка известная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      игрок68 21 января 2018, 13:01

      это просто переезд в Москву этим всё сказано

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 21 января 2018, 01:36

      Тосно и Динамо м - шило и мыло. Поменял, мля...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 18:56

      молодец верной дорогой решил пойти!

      2
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 20 января 2018, 18:33

      Норм. Я всегда говорил, что Д-мо - это фарм клуб Зенита. Д-мо - это ужасная команда, никому не интересная, так что там его точно не заметят. Пусть пока там тренируется, если норм играть начнёт - мы его обратно заберём )))

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 17:49

      правильно сделал, что поставил перед собой цель - играть. Уверен, что Заболотный заменит Артемку на скамейке, а потом будет очень тяжело найти себе команду. Дзюба для России именитый игрок, а после скамейки Зенита ни кому не нужен в ПЛ

      2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 20 января 2018, 17:46

      Правильно мыслит парень,не звездит!!

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 17:03

      Из Динамо, если будет постоянная игровая практика, есть ещё и шанс в сборную попасть, всё в руках самого игрока. Главное, показывать результат

      1
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