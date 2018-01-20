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  • Марков: «Мечтал выступать за «Зенит» с самого детства. Но сейчас я хочу жить реальным положением вещей»

Марков: «Мечтал выступать за «Зенит» с самого детства. Но сейчас я хочу жить реальным положением вещей»

20 января 2018, 16:39
8

Нападающий «Динамо» Евгений Марков рассказал, что будучи игроком молодежки «Зенита» он мечтал выступать за основу петербургского клуба. При этом 23-летний футболист отметил, что в данный момент он уже не рвется в родную команду и живет реальностью, поэтому и выбрал переход из «Тосно» в «Динамо».

«Четыре года я был в молодежной команде и в «Зените-2», вызывался на тренировки основы. Конечно, мечтал выступать за «Зенит» с самого детства. Но сейчас я уже не рвусь в родную команду. Я хочу жить реальным положением вещей. В «Зените» сейчас отличные форварды из сборных России и Аргентины. Плюс мой недавний партнер по «Тосно» Заболотный. Я, видимо, не особо нужен.

Но главное, я дал обещание Хохлову. Хочу играть, а не сидеть на лавке. «Динамо» – идеальный вариант. Переезд в Москву – большой шаг в моей карьере. Надеюсь, помочь команде достойно выступать в Премьер-лиге», – сказал Марков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Марков Евгений
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1516456998
Из Динамо, если будет постоянная игровая практика, есть ещё и шанс в сборную попасть, всё в руках самого игрока. Главное, показывать результат
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Romio-xxx
1516459594
Правильно мыслит парень,не звездит!!
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Joko21
1516459782
правильно сделал, что поставил перед собой цель - играть. Уверен, что Заболотный заменит Артемку на скамейке, а потом будет очень тяжело найти себе команду. Дзюба для России именитый игрок, а после скамейки Зенита ни кому не нужен в ПЛ
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Mariner
1516462391
Норм. Я всегда говорил, что Д-мо - это фарм клуб Зенита. Д-мо - это ужасная команда, никому не интересная, так что там его точно не заметят. Пусть пока там тренируется, если норм играть начнёт - мы его обратно заберём )))
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OfaZavr
1516463774
молодец верной дорогой решил пойти!
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paracetamol
1516487800
Тосно и Динамо м - шило и мыло. Поменял, мля...
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игрок68
1516528890
это просто переезд в Москву этим всё сказано
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prezent2017
1519073897
Дернамо - побирушка известная.
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