«Брюгге» до подписания Габулова рассматривал другого российского игрока

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход вратаря Владимира Габулова из тульского «Арсенала» в «Брюгге». Как было отмечено, первоначально бельгийский клуб планировал подписать другого российского игрока.

«Самым значимым трансфером в России стал переход Габулова из «Арсенала» в «Брюгге». Хотя первоначально бельгийский клуб вел переговоры по другому российскому футболисту и другого амплуа. Очень хочется, чтобы он там был основным вратарем. Габулов пошел в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. 34 года для вратаря не помеха играть еще 3-4 года на высоком уровне», – сказал Орещук.

За «Арсенал» Габулов выступал с января 2017 года. В нынешнем сезоне голкипер провел в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 23 гола.