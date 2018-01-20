Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Брюгге» до подписания Габулова рассматривал другого российского игрока

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход вратаря Владимира Габулова из тульского «Арсенала» в «Брюгге». Как было отмечено, первоначально бельгийский клуб планировал подписать другого российского игрока.

    «Самым значимым трансфером в России стал переход Габулова из «Арсенала» в «Брюгге». Хотя первоначально бельгийский клуб вел переговоры по другому российскому футболисту и другого амплуа. Очень хочется, чтобы он там был основным вратарем. Габулов пошел в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. 34 года для вратаря не помеха играть еще 3-4 года на высоком уровне», – сказал Орещук.

    За «Арсенал» Габулов выступал с января 2017 года. В нынешнем сезоне голкипер провел в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 23 гола.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2018 07:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 12:15

      вся Россия надеется на то, что Габулов будет №1. Удачи ему!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 января 2018, 09:18

      Странная фамилия для игрока-Другого,интересно!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 января 2018, 07:35

      Кого???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > пряник929 20 января 2018, 08:14

      другого) что у нас футболистов в стране много что ли

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11