Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Сантос» не блокировал переговоры по Вериссимо, у «Спартака» – один день на трансфер

    Член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Вита опроверг информацию о том, что клуб заблокировал продажу Лукаса Вериссимо в «Спартак».

    «Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда «Спартак» должен дать ответ по трансферу Вериссимо.

    Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован.

    Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня», – сказал представитель клуба.

    Бразильский защитник в сезоне-2017/18 сыграл забил один гол в 45 матчах. На его счету 10 желтых карточек.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2018 19:20
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 января 2018, 21:30

      Спартак как на базар пришел, покупать ничего не будет, только поговорить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 19 января 2018, 21:30

      Статистика супер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 января 2018, 20:20

      Ну это уже начался второй сезон,,,бразильского сериала,,Бедный Сантос хочет больше бабла"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 19 января 2018, 20:01

      "Сантос - Барбара" продолжение следует. ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      qhsub.56061 19 января 2018, 19:54

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 19:49

      уже даже не хочется его перехода настолько достали за эти дни своими раундами переговоров и хитростями!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2018, 19:39

      Что-то мне подсказывает "завтра" закончится, а уже послезавтра начнется новый раунд этой захватывающе-увлекательной истории!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 января 2018, 19:22

      Нах послать и все! За 10 лямов других найти можно... Мы же не бомжи какие то, что бы всем переплачивать )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 января 2018, 19:21

      То Вериссимо,то Бериссимо-как на самом то деле???
      Или как с Рошей получается,хотели купить одного,а им подсунули другого!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Татарин за ЦСКА 19 января 2018, 19:46

      ахахаха...может Родшельд должен был играть?))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > makson_klim 19 января 2018, 23:43

      Всё возможно))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 19 января 2018, 19:18

      Так как его звать то???Бериссимо или Вериссимо?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > makson_klim 19 января 2018, 19:46

      В следующий раз похоже, Даниссимо будет уже.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > shikari_ 19 января 2018, 19:48

      мммм данон))))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11