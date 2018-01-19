«Сантос» не блокировал переговоры по Вериссимо, у «Спартака» – один день на трансфер

Член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Вита опроверг информацию о том, что клуб заблокировал продажу Лукаса Вериссимо в «Спартак».

«Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда «Спартак» должен дать ответ по трансферу Вериссимо.

Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован.

Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня», – сказал представитель клуба.

Бразильский защитник в сезоне-2017/18 сыграл забил один гол в 45 матчах. На его счету 10 желтых карточек.