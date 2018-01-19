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  • «Сантос» не блокировал переговоры по Вериссимо, у «Спартака» – один день на трансфер

«Сантос» не блокировал переговоры по Вериссимо, у «Спартака» – один день на трансфер

19 января 2018, 19:20
15

Член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Вита опроверг информацию о том, что клуб заблокировал продажу Лукаса Вериссимо в «Спартак».

«Переговоры находятся в стадии ожидания действий московской стороны, завтра последний срок, когда «Спартак» должен дать ответ по трансферу Вериссимо.

Мне неизвестно, почему представитель Лукаса дает информацию, что трансфер заблокирован.

Если бы такая информация была на самом деле, то мы бы опубликовали ее на своем официальном сайте, у нас так принято. Клуб не может нести ответственность за слова представителей футболиста в адрес прессы, нам с вами остается только ждать завершения завтрашнего дня», – сказал представитель клуба.

Бразильский защитник в сезоне-2017/18 сыграл забил один гол в 45 матчах. На его счету 10 желтых карточек.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Сантос
Комментарии (15)
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makson_klim
1516378735
Так как его звать то???Бериссимо или Вериссимо?
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Татарин за ЦСКА
1516378865
То Вериссимо,то Бериссимо-как на самом то деле??? Или как с Рошей получается,хотели купить одного,а им подсунули другого!!!
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ufos73
1516378924
Нах послать и все! За 10 лямов других найти можно... Мы же не бомжи какие то, что бы всем переплачивать )))
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Сильвербой
1516379987
Что-то мне подсказывает "завтра" закончится, а уже послезавтра начнется новый раунд этой захватывающе-увлекательной истории!!!
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OfaZavr
1516380543
уже даже не хочется его перехода настолько достали за эти дни своими раундами переговоров и хитростями!!
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qhsub.56061
1516380873
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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Krics
1516381277
"Сантос - Барбара" продолжение следует. ...
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slavа0508
1516382437
Ну это уже начался второй сезон,,,бразильского сериала,,Бедный Сантос хочет больше бабла"
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все_будет_AUDI
1516386610
Статистика супер
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iBragim2102
1516386618
Спартак как на базар пришел, покупать ничего не будет, только поговорить.
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