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    Агент: «Сантос» заблокировал любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе»

    Футбольный агент Апаресиду Инасиу, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, заявил, что бразильский клуб не будет продавать игрока зимой.

    Ранее сообщалось, что 22-летний бразилец близок к переходу в «Спартак» за 10 миллионов евро.

    «В четверг «Сантос» решал, продавать Вериссимо или нет. Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, «Сантос» решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе», – сказал Инасиу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2018 14:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 19:07

      да ну и пожалуйста а то надоели уже.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      Krics 19 января 2018, 18:18

      Вот и закнчилась "Сантос - Барбара".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 января 2018, 17:43

      похоже фигу получили а не 10 лямчиков --- выпендриваться меньше надо

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 19 января 2018, 16:43

      Ну и пошли нах.. Удручает другое. Что похоже для клуба это зимнее трансферное окно по своей "эффективности" повторяет летнее. В графе "Переходы" пусто. И это на фоне потери на долгое время основного нашего ЦЗ.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 19 января 2018, 16:40

      Ну и не иметь дела с гребаными бразилами... купить каких нить африканцев !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 января 2018, 16:23

      Да подавитесь. Цену набивают, ишаки.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 января 2018, 16:16

      А что, скаутам командировочные только в Бразилию оформляют?!... Вцепились, как в предпоследнего защитника на планете... Поторговались, приценились, отошли - пусть в спину кричат про уступку в цене... Все рынки работают по одному принципу...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 января 2018, 16:14

      в феврале в Турцию или Китай продадут

      2
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 января 2018, 15:56

      ...не очень понятно: зимой не продается, или только в январе?...значит максимович обходится дешевле, а фрайеров жадность губит

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 января 2018, 14:39

      С учетом травмы Джикии хотелось бы 2 защитников одного из них Русского

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > кузнецов артем 19 января 2018, 16:00

      Беляев,Максимович...,ну и ещё кого-нить,на всяк случай

      2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Ruryu 19 января 2018, 17:11

      Может Таски оставить? Если он сам конечно не против.

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