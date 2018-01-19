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  • Агент: «Сантос» заблокировал любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе»

Агент: «Сантос» заблокировал любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе»

19 января 2018, 14:32
12

Футбольный агент Апаресиду Инасиу, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, заявил, что бразильский клуб не будет продавать игрока зимой.

Ранее сообщалось, что 22-летний бразилец близок к переходу в «Спартак» за 10 миллионов евро.

«В четверг «Сантос» решал, продавать Вериссимо или нет. Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, «Сантос» решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе», – сказал Инасиу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак
Комментарии (12)
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кузнецов артем
1516361997
С учетом травмы Джикии хотелось бы 2 защитников одного из них Русского
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Бубновский
1516366567
...не очень понятно: зимой не продается, или только в январе?...значит максимович обходится дешевле, а фрайеров жадность губит
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Отчаянный Пердун
1516367657
в феврале в Турцию или Китай продадут
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insider_retro
1516367810
А что, скаутам командировочные только в Бразилию оформляют?!... Вцепились, как в предпоследнего защитника на планете... Поторговались, приценились, отошли - пусть в спину кричат про уступку в цене... Все рынки работают по одному принципу...
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Тraumtanzеr
1516368188
Да подавитесь. Цену набивают, ишаки.
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a_who
1516369236
Ну и не иметь дела с гребаными бразилами... купить каких нить африканцев !
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oyabun
1516369401
Ну и пошли нах.. Удручает другое. Что похоже для клуба это зимнее трансферное окно по своей "эффективности" повторяет летнее. В графе "Переходы" пусто. И это на фоне потери на долгое время основного нашего ЦЗ.
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Полная Канистра
1516373033
похоже фигу получили а не 10 лямчиков --- выпендриваться меньше надо
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Krics
1516375126
Вот и закнчилась "Сантос - Барбара".
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OfaZavr
1516378061
да ну и пожалуйста а то надоели уже.
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