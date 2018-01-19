Агент: «Сантос» заблокировал любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе»

Футбольный агент Апаресиду Инасиу, представляющий интересы защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, заявил, что бразильский клуб не будет продавать игрока зимой.

Ранее сообщалось, что 22-летний бразилец близок к переходу в «Спартак» за 10 миллионов евро.

«В четверг «Сантос» решал, продавать Вериссимо или нет. Президент клуба специально для этого созвал совещание с советом директоров. Насколько я знаю, «Сантос» решил заблокировать любые переговоры по Вериссимо. Игрок останется в Бразилии в январе», – сказал Инасиу.