Вериссимо обойдется «Спартаку» в 10 миллионов

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо в ближайшее время может пополнить состав «Спартака», сообщает журналист L'Equipe Жилль Фавар. Столичный клуб вынужден будет заплатить за игрока обороны 10 миллионов евро.

Вчера член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Витта рассказал о ходе переговоров по данному трансферу. Он поведал, что москвичи решили взять паузу на пару дней.

Действующий контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года. Кроме него «Спартаку» интересен защитник «Наполи» Никола Максимович.