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Вериссимо обойдется «Спартаку» в 10 миллионов

19 января 2018, 08:16
18

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо в ближайшее время может пополнить состав «Спартака», сообщает журналист L'Equipe Жилль Фавар. Столичный клуб вынужден будет заплатить за игрока обороны 10 миллионов евро.

Вчера член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Витта рассказал о ходе переговоров по данному трансферу. Он поведал, что москвичи решили взять паузу на пару дней.

Действующий контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года. Кроме него «Спартаку» интересен защитник «Наполи» Никола Максимович.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Сантос
Комментарии (18)
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Ruryu
1516339225
Как бы,да 12 не вырос... если бразильские аборигены в курсе,про Джикию...
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insider_retro
1516339573
Достаточно цифр и дат! Нужна инфа о подписанном контракте!
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bumer_moscow
1516340628
дорого
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spar57
1516340678
6.8,10, как быстро растёт цена на Вериссимо. А теперь, после травмы Жоры, все 12-15 лимонов могут запросить.
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Joko21
1516347118
если травма Джикии подтвердится, то Спартак и за 12 млн. его будет вынужден купить. Дело то серьезное
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Axe111
1516347416
А где мега новости про товорняк с китайцами? ?????????, КАК ВЫ НЕ ЗАКИНУЛИ СЮДА 100 НОВОСТЕЙ ПРО ЭТО???????? ах да хрюшки же прое****ли ещё и по тв это говно показывать, мда
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a_who
1516350166
Начали с 6 ... похоже на разводилово !
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OfaZavr
1516350466
это что за лохотрон, узнали о травме Джикии и сразу еще накинули скажут по любому купят да и окно близко к концу, защитник конечно теперь еще больше нужен но вестись на их хитрости не стоит.
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ivanthebest
1516357178
Лучше тогда Максимовича в аренду, на сэкономленные деньги Беляева для поддержания баланса лимита на поле и всё ок.
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Полная Канистра
1516371690
что значит вынужден? в начальной цене в 6 лямов дотянули до 10 ну нет уж ЗДРАВСТВУЙТЕ И ДОСВИДАНИЯ
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