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    Вериссимо обойдется «Спартаку» в 10 миллионов

    Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо в ближайшее время может пополнить состав «Спартака», сообщает журналист L'Equipe Жилль Фавар. Столичный клуб вынужден будет заплатить за игрока обороны 10 миллионов евро.

    Вчера член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Витта рассказал о ходе переговоров по данному трансферу. Он поведал, что москвичи решили взять паузу на пару дней.

    Действующий контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года. Кроме него «Спартаку» интересен защитник «Наполи» Никола Максимович.

    Источник: Twitter

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    19.01.2018 08:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 января 2018, 17:21

      что значит вынужден? в начальной цене в 6 лямов дотянули до 10 ну нет уж ЗДРАВСТВУЙТЕ И ДОСВИДАНИЯ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 января 2018, 15:02

      Молодой,посмотрим как себя проявит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2018, 13:19

      Лучше тогда Максимовича в аренду, на сэкономленные деньги Беляева для поддержания баланса лимита на поле и всё ок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      shpilman 19 января 2018, 12:08

      нужно брать опытного из европейского чемпионата, Джик сломан(( бразилец не замена ему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 11:27

      это что за лохотрон, узнали о травме Джикии и сразу еще накинули скажут по любому купят да и окно близко к концу, защитник конечно теперь еще больше нужен но вестись на их хитрости не стоит.

      4
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      Рейтинг: +2726

      a_who 19 января 2018, 11:22

      Начали с 6 ... похоже на разводилово !

      3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 января 2018, 10:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А где мега новости про товорняк с китайцами? ?????????, КАК ВЫ НЕ ЗАКИНУЛИ СЮДА 100 НОВОСТЕЙ ПРО ЭТО???????? ах да хрюшки же прое****ли ещё и по тв это говно показывать, мда

      -5
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 января 2018, 10:31

      если травма Джикии подтвердится, то Спартак и за 12 млн. его будет вынужден купить. Дело то серьезное

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 января 2018, 10:31

      Посмотрим что это за Вериссимо.Центрального играть сможет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 января 2018, 10:25

      Друзья, не особо слежу за Бразильским первенством, защитник хоть стоящий? Джикию заменить сможет?

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