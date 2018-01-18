«Спартак» даст окончательный ответ по трансферу Вериссимо в течение двух дней

Член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Витта рассказал о ходе переговоров с московским «Спартаком» по трансферу защитника Лукаса Версиссмо.

«Спартак» попросил руководство «Сантоса» отложить переговоры по трансферу Вериссимо на пару дней. Вчера на игре с «Линенсе» присутствовали скауты из Москвы, и в четверг должна была решиться судьба защитника.

Сегодня наши коллеги сослались на экстренные обстоятельства и заверили, что в ближайшие два дня дадут окончательный ответ», — сказал Витта.

Также сообщается, что стороны остановились на сумме в 8,5 миллионов евро за игрока.