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    «Спартак» даст окончательный ответ по трансферу Вериссимо в течение двух дней

    Член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Витта рассказал о ходе переговоров с московским «Спартаком» по трансферу защитника Лукаса Версиссмо.

    «Спартак» попросил руководство «Сантоса» отложить переговоры по трансферу Вериссимо на пару дней. Вчера на игре с «Линенсе» присутствовали скауты из Москвы, и в четверг должна была решиться судьба защитника.

    Сегодня наши коллеги сослались на экстренные обстоятельства и заверили, что в ближайшие два дня дадут окончательный ответ», — сказал Витта.

    Также сообщается, что стороны остановились на сумме в 8,5 миллионов евро за игрока.

    Источник: ТАСС

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    18.01.2018 21:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -32

      odba.71929 19 января 2018, 00:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -4
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 18 января 2018, 22:26

      До травмы Джикии всё было предельно просто - берём Максимовича, а Вериссимо игнорируем. Теперь придётся брать обоих.
      Хотя размен не равноценный. Одним "паспортистом" в стартовом составе становится меньше.
      Или берём только Максимовича, но тогда в старте обязательно должен быть Кутепов. Иначе снова, либо Роша, либо Петкович, либо Пашалич, будут оставаться в запасе из-за лимита.

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      Рейтинг: +320

      ваавва > Kрейсер 18 января 2018, 22:28

      Петкович пусть в запасе остается:D

      2
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > klifS 19 января 2018, 07:36

      Караваев не центральный защитник.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 января 2018, 21:47

      Да уж ситуация заставляет принимать их условия, иначе никак.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 января 2018, 21:41

      Ну если у Георгия окажется серьёзная травма,то придётся переплачивать и покупать или кого то ещё срочно искать

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