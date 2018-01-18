Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
Член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Витта рассказал о ходе переговоров с московским «Спартаком» по трансферу защитника Лукаса Версиссмо.
«Спартак» попросил руководство «Сантоса» отложить переговоры по трансферу Вериссимо на пару дней. Вчера на игре с «Линенсе» присутствовали скауты из Москвы, и в четверг должна была решиться судьба защитника.
Сегодня наши коллеги сослались на экстренные обстоятельства и заверили, что в ближайшие два дня дадут окончательный ответ», — сказал Витта.
Также сообщается, что стороны остановились на сумме в 8,5 миллионов евро за игрока.