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  • «Спартак» даст окончательный ответ по трансферу Вериссимо в течение двух дней

«Спартак» даст окончательный ответ по трансферу Вериссимо в течение двух дней

18 января 2018, 21:20
7

Член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Витта рассказал о ходе переговоров с московским «Спартаком» по трансферу защитника Лукаса Версиссмо.

«Спартак» попросил руководство «Сантоса» отложить переговоры по трансферу Вериссимо на пару дней. Вчера на игре с «Линенсе» присутствовали скауты из Москвы, и в четверг должна была решиться судьба защитника.

Сегодня наши коллеги сослались на экстренные обстоятельства и заверили, что в ближайшие два дня дадут окончательный ответ», — сказал Витта.

Также сообщается, что стороны остановились на сумме в 8,5 миллионов евро за игрока.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сантос Спартак
Комментарии (7)
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slavа0508
1516300871
Ну если у Георгия окажется серьёзная травма,то придётся переплачивать и покупать или кого то ещё срочно искать
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RedWhiteFans2
1516301234
Да уж ситуация заставляет принимать их условия, иначе никак.
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Kрейсер
1516303615
До травмы Джикии всё было предельно просто - берём Максимовича, а Вериссимо игнорируем. Теперь придётся брать обоих. Хотя размен не равноценный. Одним "паспортистом" в стартовом составе становится меньше. Или берём только Максимовича, но тогда в старте обязательно должен быть Кутепов. Иначе снова, либо Роша, либо Петкович, либо Пашалич, будут оставаться в запасе из-за лимита.
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odba.71929
1516310870
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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