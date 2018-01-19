«Спартак» – Джикии: «Выздоравливай, Георгий, мы с тобой!»

Ромка подскажет как быстро восстановиться, держись Жорик!!!
Пресс-служба «Спартака» пожелала здоровья защитнику Георгию Джикии.
Напомним, что 24-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1).
«У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция... Выздоравливай, Георгий, мы с тобой!» – говорится в сообщении красно-белых.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 января 2018 г.