«Спартак» – Джикии: «Выздоравливай, Георгий, мы с тобой!»

Пресс-служба «Спартака» пожелала здоровья защитнику Георгию Джикии.

Напомним, что 24-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1).

«У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция... Выздоравливай, Георгий, мы с тобой!» – говорится в сообщении красно-белых.