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    «Спартак» – Джикии: «Выздоравливай, Георгий, мы с тобой!»

    Пресс-служба «Спартака» пожелала здоровья защитнику Георгию Джикии.

    Напомним, что 24-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1).

    «У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция... Выздоравливай, Георгий, мы с тобой!» – говорится в сообщении красно-белых.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.01.2018 00:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +307

      shpilman 19 января 2018, 12:05

      Ромка подскажет как быстро восстановиться, держись Жорик!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 10:57

      да уж слов нет... Здоровья Георгий! Ты справишься и вернешься еще сильнее!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 января 2018, 08:48

      Обидно конечно-но от судьбы не уйдешь.Здоровья и удачи ,скорее востанавливайся и знай что мы все ждем тебя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 января 2018, 07:10

      ЗДОРОВЬЯ!!!Быстрейшего выздоровления, настоящий боец, такие нужны обязательно нашей сборной.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 19 января 2018, 06:18

      Огромная потеря для России и Спартака!!! Здоровья!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 января 2018, 05:38

      Тяжко будет Спартаку и сборной без Жоры....очень тяжко.Джикия за короткое время стал своим,зарекомендовал себя как игрока-работягу,не жалеющего себя на любом клочке поля.Спартак с Джикия и без него -две разных команды.Скорейшего тебе выздоровления Георгий!Держим за тебя кулаки !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 января 2018, 00:58

      И мы, болельщики Спартака, желаем скорейшего выздоровления!
      Печально и ужасно, нелепая травма!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 19 января 2018, 00:47

      Хреновое начало года. Здоровья и скорейшего восстановления.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 19 января 2018, 00:23

      ужасно
      что за проклятье над спартачами

      всем здоровья
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      6
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