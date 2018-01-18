Эмери: «С парой Кавани – Неймар «ПСЖ» может достигнуть многого»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что пара форвардов Эдинсон Кавани – Неймар поможет команде добиться многого. Бразилец оформил покер в матче 23-го тура французской Лиги 1 против «Дижона», а Кавани записал на свой счет один гол.

«Кавани является настоящим бомбардиром. Неймар – лидер. С этой парой команда может достигнуть многого», – сказал Эмери после матча Canal+.

Матч 23-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Дижон» завершился со счетом 8:0. В концовке встречи фанаты парижан освистали Неймара в поддержку Кавани.