Агент Дриусси опроверг факт переговоров с «Интером»

Футбольный агент Марсело Симоньян, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, поделился мнением об интересе к своему клиенту со стороны «Интера».

«Встречался ли я с представителями «Интера» по поводу перехода Дриусси? Нет, это неправда! Скажу, что Себастьян сейчас сконцентрирован на выступлении только за «Зенит», – сказал Симоньян.

Ранее сообщалось, что аргентинец может войти в сделку по переходу в «Зенит» нападающего «Интера» Эдера.

Дриусси выступает за петербургский клуб с лета 2017 года.