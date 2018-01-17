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Агент Дриусси опроверг факт переговоров с «Интером»

17 января 2018, 20:48
1

Футбольный агент Марсело Симоньян, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, поделился мнением об интересе к своему клиенту со стороны «Интера».

«Встречался ли я с представителями «Интера» по поводу перехода Дриусси? Нет, это неправда! Скажу, что Себастьян сейчас сконцентрирован на выступлении только за «Зенит», – сказал Симоньян.

Ранее сообщалось, что аргентинец может войти в сделку по переходу в «Зенит» нападающего «Интера» Эдера.

Дриусси выступает за петербургский клуб с лета 2017 года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Интер Дриусси Себастьян
Комментарии (1)
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Garrincha58
1516256907
а хочет ли этого Эдер?
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