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    Агент Дриусси опроверг факт переговоров с «Интером»

    Футбольный агент Марсело Симоньян, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, поделился мнением об интересе к своему клиенту со стороны «Интера».

    «Встречался ли я с представителями «Интера» по поводу перехода Дриусси? Нет, это неправда! Скажу, что Себастьян сейчас сконцентрирован на выступлении только за «Зенит», – сказал Симоньян.

    Ранее сообщалось, что аргентинец может войти в сделку по переходу в «Зенит» нападающего «Интера» Эдера.

    Дриусси выступает за петербургский клуб с лета 2017 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.01.2018 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2018, 09:28

      а хочет ли этого Эдер?

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