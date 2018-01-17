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  • Глушаков: «Я даже близко не топ-футболист и никогда им не стану»

Глушаков: «Я даже близко не топ-футболист и никогда им не стану»

17 января 2018, 19:46
51

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил собственную игру. По словам россиянина, он является футболистом среднего уровня.

В нынешнем сезоне Глушаков провел в РФПЛ 17 матчей. В активе хавбека – четыре гола и одна результативная передача.

– Давно хотел спросить: ты – топ игрок?

– Провоцируешь? Ну, пожалуйста. Я реалист. Например, вот меня в прошлом году кем только не называли: лучший футболист чемпионата России, спортсмен года по версии GQ. Но ведь объективно Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет. Он просто российский игрок среднего уровня. Добротный работяга, который никогда не позволит себе опустить планку.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (51)
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алекс88
1516207743
Браво....хоть кто то реалист....и говорит все как есть....
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Обер-КанцлерЪ
1516207906
Интересно, что за васёк такой вопрос Глушакову задал? Ведь по меркам РФПЛ он топ. Скромность кстати украшает человека и вызывает уважение в данном случае!
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OfaZavr
1516208050
главное мы видим и ценим старания Дениса и для нас он топ, но не всем же быть мировыми топ да и таких ведь не огромные количества и порою иметь в составе простого работягу честно выполняющего свою работу лучше чем распиаренную звезду которая мнит о себе не весть что.
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oyabun
1516208508
Главное что Денис не переоценивает себя, как тот же Дзюба, и знает себе реальную цену. Не секрет ни для кого, что 85% профессиональных футболистов вовсе не топ-звезды, а простые трудяги среднего и более низкого уровня, на которых собственно всё и держится, ибо футбол игра коллективная. Главное не снижать планку, что и старается делать Глушаков. И за это мы его и ценим!
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polt
1516208549
Респект и уважуха Глушакову, реально себя оценил. Для РФПЛ он топ, для европейского уровня - середнячок.
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insider_retro
1516208840
Вот так - просто и по существу!!!!... Трудягой быть почётней, чем балаболом!!.. Браво!!..
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zigbert
1516210999
Хорошо ответил Денис,тем самым дав понять что он глубоко порядочный футболист ,без комплексов зазнайства.
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paracetamol
1516213611
В команде 0-7 не может быть топ футболистов.
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Axe111
1516218167
Ты даже близко не футболист
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Fedor4uk
1516219032
Глушак всегда поговорить любитель,а потом за слова не отвечает этот ваш правильный мужик!То в любви клянется клубу ,а потом поступает как шваль!Кричал что в лучше в Зенит перейдет чем в Спартак,и такого мужика вы Спартачи считаете красавчегом!Ну ну!!!
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