Глушаков: «Я даже близко не топ-футболист и никогда им не стану»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил собственную игру. По словам россиянина, он является футболистом среднего уровня.

В нынешнем сезоне Глушаков провел в РФПЛ 17 матчей. В активе хавбека – четыре гола и одна результативная передача.

– Давно хотел спросить: ты – топ игрок?

– Провоцируешь? Ну, пожалуйста. Я реалист. Например, вот меня в прошлом году кем только не называли: лучший футболист чемпионата России, спортсмен года по версии GQ. Но ведь объективно Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет. Он просто российский игрок среднего уровня. Добротный работяга, который никогда не позволит себе опустить планку.