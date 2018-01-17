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    Глушаков: «Я даже близко не топ-футболист и никогда им не стану»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил собственную игру. По словам россиянина, он является футболистом среднего уровня.

    В нынешнем сезоне Глушаков провел в РФПЛ 17 матчей. В активе хавбека – четыре гола и одна результативная передача.

    – Давно хотел спросить: ты – топ игрок?

    – Провоцируешь? Ну, пожалуйста. Я реалист. Например, вот меня в прошлом году кем только не называли: лучший футболист чемпионата России, спортсмен года по версии GQ. Но ведь объективно Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет. Он просто российский игрок среднего уровня. Добротный работяга, который никогда не позволит себе опустить планку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2018 19:46
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 18 января 2018, 10:32

      Хороший ответ на дурацкий вопрос.Наверное,ждали,что Глушак скажет - я топ-игрок уровня Месси что-ли?

      0
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      Рейтинг: +818

      diktatop 18 января 2018, 09:36

      честно и без понтов

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 января 2018, 08:57

      Ответ зачетный, но это он в карму очки за скромность набирал )) По российским меркам он всё-таки не среднего уровня игрок. Повыше. По европейским - да, даже чуть пониже среднего.. но тут уж ничего не поделаешь, такой наш объективный общий уровень.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 января 2018, 06:33

      Адекватный ответ-красавчик.

      1
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 18 января 2018, 05:24

      Какой молодец,

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 января 2018, 01:00

      Нормальный ответ на глупый вопрос, зачет.

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 18 января 2018, 00:59

      Справедливо. Объективно.
      Без пафоса и кривляний.
      Молодец.

      2
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 17 января 2018, 23:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это он сам с собой перед зеркалом наверное )

      -4
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 17 января 2018, 22:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушак всегда поговорить любитель,а потом за слова не отвечает этот ваш правильный мужик!То в любви клянется клубу ,а потом поступает как шваль!Кричал что в лучше в Зенит перейдет чем в Спартак,и такого мужика вы Спартачи считаете красавчегом!Ну ну!!!

      -5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Fedor4uk 18 января 2018, 12:39

      в своем глазу бревна не видно... а Дзюбу за то же самое поносят.

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Diesel133 18 января 2018, 13:26

      Дзюбу поносят за его длинный язык и отношение к бывшему клубу....Я не помню,что бы Денис по шарфам Локомотива топтался...А Дзюба и вправду бревно...)

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 января 2018, 22:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты даже близко не футболист

      -5
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