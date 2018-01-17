Неймар: «Наследие Роналдиньо в футбольном искусстве никто не превзойдет»

Блин как он был хорош в свои лучшие годы. Жаль что так мало играл на таком уровне. До сих пор не понимаю почему его отпустили в Милан((
Нападающий французского «ПСЖ» Неймар прокомментировал новость о том, что его соотечественник Роналдиньо закончил карьеру. Форвард полагает: полузащитник внес большой вклад в игру.
«Я никогда не забуду игру Роналдиньо. Он оставил большое наследие в футбольном искусстве, его никто не превзойдет. Спасибо, Роналдиньо, за все, что ты сделал для любителей игры», – написал Неймар в социальной сети.
Роналдиньо за время карьеры выиграл и чемпионат мира, и Лигу чемпионов.
Каким мы запомним Роналдиньо. Великий!