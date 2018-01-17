Обамеянг официально уведомил «Боруссию» о желании уйти

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг официально проинформировал клуб о желании сменить клубную прописку. 28-летний габонец подал запрос о трансфере.

Известно, что «Боруссия» рассчитывает продать своего игрока за сумму не менее, чем 70 миллионов евро. «Арсенал» готов купить форварда за 60 миллионов. Стороны уже провели переговоры.

Ранее габонец был отстранен от основного состава команды по дисциплинарным причинам, из-за чего он не сыграл в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который закончился со счетом 0:0. Во вторник стало известно, что футболист вернулся к занятиям с основным составом.