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    Обамеянг официально уведомил «Боруссию» о желании уйти

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг официально проинформировал клуб о желании сменить клубную прописку. 28-летний габонец подал запрос о трансфере.

    Известно, что «Боруссия» рассчитывает продать своего игрока за сумму не менее, чем 70 миллионов евро. «Арсенал» готов купить форварда за 60 миллионов. Стороны уже провели переговоры.

    Ранее габонец был отстранен от основного состава команды по дисциплинарным причинам, из-за чего он не сыграл в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который закончился со счетом 0:0. Во вторник стало известно, что футболист вернулся к занятиям с основным составом.

    Источник: Marca

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    17.01.2018 11:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 17 января 2018, 12:24

      В Баварию иди, пусть шмели окуеют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 января 2018, 11:30

      Как по мне, так скатертью дорога! Насильно мил не будешь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 января 2018, 11:30

      иди в спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 января 2018, 11:22

      Когда пропадает взаимопонимание клуба с игроком, и уже не достаточно слов, то наступает период обмена строгими документами и не тактичных заявлений для СМИ....

      3
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