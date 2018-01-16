«Арсенал» успешно провел переговоры с «Боруссией» по трансферу Обамеянга

В руководстве «Арсенала» положительно настроены на успешное завершение переговоров о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что стороны уже провели переговоры, которые завершились успехом для представителей АПЛ. Называется и сумма сделки, которая составляет 60 миллионов евро. Осталось уладить детали личного контракта с футболистом.

Напомним, ранее габонский форвард был отстранен от основного состава дортмундев по дисциплинарным причинам.