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    «Арсенал» успешно провел переговоры с «Боруссией» по трансферу Обамеянга

    В руководстве «Арсенала» положительно настроены на успешное завершение переговоров о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Сообщается, что стороны уже провели переговоры, которые завершились успехом для представителей АПЛ. Называется и сумма сделки, которая составляет 60 миллионов евро. Осталось уладить детали личного контракта с футболистом.

    Напомним, ранее габонский форвард был отстранен от основного состава дортмундев по дисциплинарным причинам.

    Источник: Guardian.com

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    16.01.2018 07:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 января 2018, 10:01

      Да все эти педики постоянно чудят, крышу у них сносет от бабла псы вонючие)

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