«Арсенал» успешно провел переговоры с «Боруссией» по трансферу Обамеянга

Да все эти педики постоянно чудят, крышу у них сносет от бабла псы вонючие)
В руководстве «Арсенала» положительно настроены на успешное завершение переговоров о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Сообщается, что стороны уже провели переговоры, которые завершились успехом для представителей АПЛ. Называется и сумма сделки, которая составляет 60 миллионов евро. Осталось уладить детали личного контракта с футболистом.
Напомним, ранее габонский форвард был отстранен от основного состава дортмундев по дисциплинарным причинам.