Обамеянг близок к переходу в «Арсенал» за 60 миллионов

Твою дивизию, Санчес в МЮ, Обамеянг и Мхитарян в Арсенале, ван Дейк в Ливерпуле, Сити и Тоттенхэму в принципе никто не нужен, и только Челси довольствуется Баркли . . .
Господин Абрамович, не думал что вы такой принципиальный жлоб. Я понимаю, вы хотите избавиться от Конте, но почему страдать должен клуб и его болельщики . . . Ну купите уже мощного форварда и забивного полузащитника . . .
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в АПЛ.
Форвард близок к переходу в «Арсенал». Как сообщил известный журналист Гильем Балаге, «канониры» заплатят за 28-летнего габонца 60 миллионов евро.
В лондонском клубе видят в лице Обамеянга замену Алексису Санчесу, который в ближайшее время уйдет из «Арсенала».
Напомним, что сегодня Обамеянг был выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам.