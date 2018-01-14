Обамеянг близок к переходу в «Арсенал» за 60 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в АПЛ.

Форвард близок к переходу в «Арсенал». Как сообщил известный журналист Гильем Балаге, «канониры» заплатят за 28-летнего габонца 60 миллионов евро.

В лондонском клубе видят в лице Обамеянга замену Алексису Санчесу, который в ближайшее время уйдет из «Арсенала».

Напомним, что сегодня Обамеянг был выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам.