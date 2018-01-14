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    Обамеянг близок к переходу в «Арсенал» за 60 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в АПЛ.

    Форвард близок к переходу в «Арсенал». Как сообщил известный журналист Гильем Балаге, «канониры» заплатят за 28-летнего габонца 60 миллионов евро.

    В лондонском клубе видят в лице Обамеянга замену Алексису Санчесу, который в ближайшее время уйдет из «Арсенала».

    Напомним, что сегодня Обамеянг был выведен из состава «Боруссии» по дисциплинарным причинам.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2018 21:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 января 2018, 00:11

      Твою дивизию, Санчес в МЮ, Обамеянг и Мхитарян в Арсенале, ван Дейк в Ливерпуле, Сити и Тоттенхэму в принципе никто не нужен, и только Челси довольствуется Баркли . . .
      Господин Абрамович, не думал что вы такой принципиальный жлоб. Я понимаю, вы хотите избавиться от Конте, но почему страдать должен клуб и его болельщики . . . Ну купите уже мощного форварда и забивного полузащитника . . .

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 января 2018, 23:12

      Арсенал пока от Венгера не избавиться результата не появится!!!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 января 2018, 23:11

      переходи переходи)))там и зачахнешь!

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      Рейтинг: +498

      Поль 14 января 2018, 21:49

      вот это поворот. крутой ход венгера. осталось защиту подкрепить

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 января 2018, 21:41

      в мертвый арсенал лучше не переходить

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