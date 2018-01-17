Хамес: «Реал» всегда был моей мечтой»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес до сих пор тяжело переживает свой уход из «Реала». Он не считает, что в Мадриде к нему отнеслись справедливо.

«Я не могу сказать, было ли у меня полное взаимопонимание с Зиданом в «Реале» или нет. Мне также сложно судить был ли он несправедлив ко мне, но у каждого тренера свои предпочтения.

Для меня Зидан всегда был настоящим футбольным кумиром. Мой уход из «Реала» был тяжелым и грустным, этот клуб всегда был моей мечтой.

Моя форма? Не согласен, что я плохо проявлял себя на тренировках в Мадриде. Наоборот, я работал вдвое больше и усерднее. Всегда хочу быть на соответствующем уровне, и совесть моя чиста. Когда я выходил на поле, выкладывался максимально», – приводит слова Хамеса El Chiringuito de Jugones.

Родригес перешел в «Баварию» прошлым летом на правах аренды. Его трансферный лист по-прежнему принадлежит «Реалу».