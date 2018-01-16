Варга: «Общался по поводу Смолова с Венгером и Ходжсоном»

Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в один из клубов АПЛ. По его словам, 27-летним россиянином интересовался главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

– Насколько близка к правде информация, что «Брайтон» готов купить Смолова?

– Насколько я знаю, «Брайтон» довольно активен на трансферном рынке. Некоторые мои коллеги вплотную работают с этим клубом. Поэтому не исключаю такой вариант.

– От клубов выше «Брайтона» и «Вест Хэма» предложений ждать не стоит?

– А сколько игроков за последние пять лет перешли из РФПЛ в один из топ-клубов Европы? Ни одного. К сожалению, ваш чемпионат сейчас не на том уровне, сборная России скромно выступила на Евро, а в отборочном турнире к ЧМ-2018 не участвует. У российских игроков было немного шансов проявить себя. Хотя те, кто знает талант Смолова, понимают, что это хороший футболист. Считаю, он мог бы помочь любому клубу, даже грандам. Я за ним в последнее время близко слежу. У него очень хорошие игровые качества.

– К вам обращались по поводу Смолова?

– Было пару конкретных разговоров – с Арсеном Венгером и Роем Ходжсоном, который работает теперь в «Кристал Пэлас». В АПЛ скаутские отделы трудятся очень серьезно. И оба тренера получили отчет о Смолове. Они знают про него. А в декабре после жеребьевки ЧМ-2018 мы вместе с Черчесовым были на нескольких матчах, общались с людьми. Понятно, что тренер может рассказать об игроке то, что ни скауты, ни клубы не скажут.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 15-ти матчах, забил 10 мячей и сделал две голевые передачи.