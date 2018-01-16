Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варга: «Общался по поводу Смолова с Венгером и Ходжсоном»

    Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в один из клубов АПЛ. По его словам, 27-летним россиянином интересовался главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

    – Насколько близка к правде информация, что «Брайтон» готов купить Смолова?

    – Насколько я знаю, «Брайтон» довольно активен на трансферном рынке. Некоторые мои коллеги вплотную работают с этим клубом. Поэтому не исключаю такой вариант.

    – От клубов выше «Брайтона» и «Вест Хэма» предложений ждать не стоит?

    – А сколько игроков за последние пять лет перешли из РФПЛ в один из топ-клубов Европы? Ни одного. К сожалению, ваш чемпионат сейчас не на том уровне, сборная России скромно выступила на Евро, а в отборочном турнире к ЧМ-2018 не участвует. У российских игроков было немного шансов проявить себя. Хотя те, кто знает талант Смолова, понимают, что это хороший футболист. Считаю, он мог бы помочь любому клубу, даже грандам. Я за ним в последнее время близко слежу. У него очень хорошие игровые качества.

    – К вам обращались по поводу Смолова?

    – Было пару конкретных разговоров – с Арсеном Венгером и Роем Ходжсоном, который работает теперь в «Кристал Пэлас». В АПЛ скаутские отделы трудятся очень серьезно. И оба тренера получили отчет о Смолове. Они знают про него. А в декабре после жеребьевки ЧМ-2018 мы вместе с Черчесовым были на нескольких матчах, общались с людьми. Понятно, что тренер может рассказать об игроке то, что ни скауты, ни клубы не скажут.

    В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 15-ти матчах, забил 10 мячей и сделал две голевые передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2018 16:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 января 2018, 08:19

      Скучно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 23:38

      Если убрать фамилию Варги, то подумается, что это говорит Канчельскис. В общем-то объективно, хотя и безрадостно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      kepим 16 января 2018, 17:30

      Краснодар самое то для Смолова

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 16 января 2018, 16:38

      Для меня - это Бла,Бла,Блаааа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 января 2018, 16:27

      Пообщайся с Пересом . Он там собрался уволнять кучу игроков !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11