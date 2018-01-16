Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Варга: «Общался по поводу Смолова с Венгером и Ходжсоном»

16 января 2018, 16:13
5

Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в один из клубов АПЛ. По его словам, 27-летним россиянином интересовался главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

– Насколько близка к правде информация, что «Брайтон» готов купить Смолова?

– Насколько я знаю, «Брайтон» довольно активен на трансферном рынке. Некоторые мои коллеги вплотную работают с этим клубом. Поэтому не исключаю такой вариант.

– От клубов выше «Брайтона» и «Вест Хэма» предложений ждать не стоит?

– А сколько игроков за последние пять лет перешли из РФПЛ в один из топ-клубов Европы? Ни одного. К сожалению, ваш чемпионат сейчас не на том уровне, сборная России скромно выступила на Евро, а в отборочном турнире к ЧМ-2018 не участвует. У российских игроков было немного шансов проявить себя. Хотя те, кто знает талант Смолова, понимают, что это хороший футболист. Считаю, он мог бы помочь любому клубу, даже грандам. Я за ним в последнее время близко слежу. У него очень хорошие игровые качества.

– К вам обращались по поводу Смолова?

– Было пару конкретных разговоров – с Арсеном Венгером и Роем Ходжсоном, который работает теперь в «Кристал Пэлас». В АПЛ скаутские отделы трудятся очень серьезно. И оба тренера получили отчет о Смолове. Они знают про него. А в декабре после жеребьевки ЧМ-2018 мы вместе с Черчесовым были на нескольких матчах, общались с людьми. Понятно, что тренер может рассказать об игроке то, что ни скауты, ни клубы не скажут.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 15-ти матчах, забил 10 мячей и сделал две голевые передачи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Кристал Пэлас Брайтон Вест Хэм Смолов Федор Венгер Арсен Ходжсон Рой
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dok66
1516109263
Пообщайся с Пересом . Он там собрался уволнять кучу игроков !
Ответить
Parham
1516109882
Для меня - это Бла,Бла,Блаааа!
Ответить
kepим
1516113009
Краснодар самое то для Смолова
Ответить
DOCTOR PENALTY
1516135080
Если убрать фамилию Варги, то подумается, что это говорит Канчельскис. В общем-то объективно, хотя и безрадостно
Ответить
bolela_16
1516166350
Скучно...
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
1
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
6
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
10
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+