Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборе в Испании

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прибыл в расположение команды на первом зимнем сборе, который проходит в испанском Кампоаморе.

Армейцы продолжают подготовку к сезону. Менее чем через месяц им предстоит провести первый официальный матч – в 1/16 финала Лиги Европы красно-синие 13 февраля сыграют на выезде против «Црвены Звезды».

В РФПЛ после 20-ти туров подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков. В 21-м туре 4 марта ЦСКА примет на своем поле «Урал».