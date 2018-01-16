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    Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборе в Испании

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прибыл в расположение команды на первом зимнем сборе, который проходит в испанском Кампоаморе.

    Армейцы продолжают подготовку к сезону. Менее чем через месяц им предстоит провести первый официальный матч – в 1/16 финала Лиги Европы красно-синие 13 февраля сыграют на выезде против «Црвены Звезды».

    В РФПЛ после 20-ти туров подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков. В 21-м туре 4 марта ЦСКА примет на своем поле «Урал».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.01.2018 15:39
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