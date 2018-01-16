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Тимофеев: «Буду готов помочь «Спартаку» на 100 процентов»

16 января 2018, 11:17
5

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассчитывает после восстановления от травмы колена помочь команде в весенней части чемпионата России.

«Настраиваю себя и повторяю в голове, что вернусь, стану сильнее, еще лучше. Надеюсь, что тренера будут также доверять мне после травмы, а я буду также играть и помогать команде.

Сегодня могу практически все делать, только без ударов по воротам. Родители поддерживали, переживали, они смотрели матч. Говорили, чтобы не напрягал ногу, не торопился. День за днем, шаг за шагом идешь, сегодня то, завтра другое. Не нужно думать, что будет через неделю или месяц. Все идет по плану, двигаюсь вперед, с каждым днем все лучше. Мыслю только положительно.

Восстановлюсь, вернусь в форму, никуда я не денусь. Буду готов помочь команде на 100%. Надеюсь, к сезону буду готов», – рассказал Тимофеев.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в четырех матчах РФПЛ. Тимофеев получил травму в матче пятого тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0) – он повредил крестообразную связку левого колена. Позже ему была проведена операция.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Тимофеев Артем
Комментарии (5)
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momwig_
1516091095
Здоровья, Тем! Только получаться начало и на тебе... Пусть это будет последняя тяжелая травма в твоей карьере!
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OfaZavr
1516092102
очень хорошее впечатление своей игрой произвел, надеюсь вернется еще лучше.
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Дядя Серёжа
1516092858
Только помогать не надо другим, надо самому работать
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alexivanof197
1516093379
Артём,в твоём возрасте пора уже центр поля выжигать...старайся,не останавливайся на достигнутом
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VVM1964
1516096836
Давай выходи и доказывай , веры в тебя больше чем какой то " чумавой " трансфер .
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