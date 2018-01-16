Тимофеев: «Буду готов помочь «Спартаку» на 100 процентов»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассчитывает после восстановления от травмы колена помочь команде в весенней части чемпионата России.

«Настраиваю себя и повторяю в голове, что вернусь, стану сильнее, еще лучше. Надеюсь, что тренера будут также доверять мне после травмы, а я буду также играть и помогать команде.

Сегодня могу практически все делать, только без ударов по воротам. Родители поддерживали, переживали, они смотрели матч. Говорили, чтобы не напрягал ногу, не торопился. День за днем, шаг за шагом идешь, сегодня то, завтра другое. Не нужно думать, что будет через неделю или месяц. Все идет по плану, двигаюсь вперед, с каждым днем все лучше. Мыслю только положительно.

Восстановлюсь, вернусь в форму, никуда я не денусь. Буду готов помочь команде на 100%. Надеюсь, к сезону буду готов», – рассказал Тимофеев.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в четырех матчах РФПЛ. Тимофеев получил травму в матче пятого тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0) – он повредил крестообразную связку левого колена. Позже ему была проведена операция.