Полузащитник «Спартака» Тимофеев перенес операцию на колене

«Спартак» в матче 5-го тура РФПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. Полузащитник красно-белых Артем Тимофеев покинул поле на 31-й минуте из-за проблем с левым коленом. Обследование выявило повреждение крестообразной связки.

Срок восстановления 23-летнего россиянина оценивается в шесть месяцев. Вчера Тимофеев успешно перенес операцию на колене.

Прооперировали! Дальше восстановление! Спасибо всем, кто переживает и поддерживает!» – подписал хавбек фотографию на кушетке клиники в Риме.